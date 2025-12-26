Begin typing your search above and press return to search.
    ആറാം ദിനവും സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു; വെള്ളി വിലയും മുകളിലോട്ട്

    കൊച്ചി: തുടർച്ചയായി ആറാം ദിനവും സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു. ഇന്ന് (26-12-2025) ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കൂടി 12,835 രൂപയും പവന് 560 രൂപ കൂടി 1,02,680 രൂപയുമായി. എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണിത്.

    ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 30 രൂപയും പവന് 240 രൂപയും കൂടിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 12,765 രൂപയും പവന് 1,02,120 രൂപയുമായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ സ്വർണവില. വെള്ളി വിലയും റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ച് കുതിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 240 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.

    ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് ട്രോയ് ഔൺസിന് 4500 ഡോളർ കടന്നു. 4,505.55 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ വില. 26.02 ഡോളറാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. 0.58 ശതമാനമാണ് വർധന. ആഗോളവിപണിയിൽ ഈ വർഷം മാത്രം 70.83 ശതമാനം വർധനവാണ് സ്വർണത്തിനുണ്ടായത്.

    ബുധനാഴ്ച കേരളത്തിൽ ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും പവന് 280 രൂപയും കൂടിയിരുന്നു. 1,01,880 രൂപയായിരുന്നു പവൻ വില. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വിലയിൽ ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 55 രൂപയുടെയും 14 കാരറ്റിന് 45 രൂപയുടെയും വർധനവുണ്ടായി.

    ആഗോള രാഷ്ട്രീയസംഘർഷങ്ങൾക്കൊപ്പം യു.എസ് കേന്ദ്രബാങ്ക് പലിശനിരക്ക് കുറച്ചതും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്രബാങ്കുകൾ കൂട്ടത്തോടെ സ്വർണം വാങ്ങി കൂട്ടുന്നതും വിപണിയിൽ വില ഉയരുന്നതിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. യു.എസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്കും ഉയർന്ന് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. യു.എസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ 4,535.30 ഡോളറായി. 32.50 ഡോളറാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്.

    ഡിസംബറിലെ സ്വർണവില

    1. 95,680 രൂപ

    2. 95,480 രൂപ (രാവിലെ), ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 95,240 രൂപ

    3. 95,760 രൂപ

    4. 95,600 രൂപ

    5. 95,280 (രാവിലെ), ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 95,840 രൂപ

    6.95440

    7.95440

    8.95640

    9. 95400 (രാവിലെ)

    9- 94,920 (ഉച്ചക്ക്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില)

    10- 95,560

    11-95480 (രാവിലെ)

    95880(ഉച്ചക്ക്)

    12. 97280 (രാവിലെ)

    97,680 (ഉച്ചക്ക്)

    15- 98,800 (രാവിലെ), 99,280 (ഉച്ചക്ക്)

    16. 98,160

    17. 98,640

    18. 98,880

    19. 98,400

    20. 98,400

    21. 98,400

    22. 99200 രാവിലെ

    22. 99840 ഉച്ച

    23. 101600

    24. 101880

    25. 1,02,120

    26. 1,02,680

    നവംബറിലെ സ്വർണവില

    1. 90,200 രൂപ

    2. 90,200 രൂപ

    3. 90,320 രൂപ

    4 .89800 രൂപ

    5. 89,080 രൂപ (Lowest of Month)

    6. 89400 രൂപ (രാവിലെ), 89880 രൂപ (വൈകുന്നേരം)

    7. 89480 രൂപ

    8, 89480 രൂപ

    9. 89480 രൂപ

    10. 90360 രാവിലെ)

    10. 90800 (വൈകുന്നേരം)

    11. 92,600 രൂപ (രാവിലെ), 92280 (വൈകുന്നേരം)

    12. 92,040 രൂപ

    13. 93720 രൂപ (രാവിലെ), 94,320 (ഉച്ച Highest of Month)

    14. 93,760 രൂപ (രാവിലെ), 93,160 രൂപ (ഉച്ച)

    15. 91,720 രൂപ

    16. 91,720 രൂപ

    17. 91,640 രൂപ (രാവിലെ), 91,960 രൂപ (ഉച്ച)

    18. 90,680 രൂപ

    19. 91,560 രൂപ

    20. 91,440 രൂപ (രാവിലെ), 91,120(വൈകുന്നേരം)

    21. 90,920 രൂപ (രാവിലെ) 91,280 രൂപ (ഉച്ച)

    22. 92280 രൂപ

    24. 91,760 രൂപ

    25. 93,160 രൂപ

    26. 93,800 രൂപ

    27. 93,680 രൂപ

    28. 94200 രൂപ

    29. 95200 രൂപ

    30. 95200 രൂപ

