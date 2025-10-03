Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightസ്വർണ വില താഴോട്ട്:...
    Market
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:54 AM IST

    സ്വർണ വില താഴോട്ട്: ഇന്നും കുറഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വർണ വില താഴോട്ട്: ഇന്നും കുറഞ്ഞു
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,820 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ (ഒക്ടോബർ 3, 2025) വില. പവന് 480 രൂപ കുറഞ്ഞ് 86,560 രൂപയായി. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 87,040 ആയിരുന്നു വില.

    ബുധനാഴ്ചയാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവിപണിയിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന വില (87,440 രൂപ) രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 10,930 ആയിരുന്നു അന്ന് വില. സെപ്റ്റംബർ 30-ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 86,760 ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില. 18കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,905ൽ എത്തി.

    10 വർഷത്തിനിടെ സ്വർണത്തിന് കൂടിയത് 68,720 രൂപ

    കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിൽ സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണുണ്ടായത്. 2015ന് ശേഷം വിലയിൽ വൻ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2025 ജനുവരി 1ന് 57,200 ആയിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയാണിത്. ഒക്ടോബർ 1ലെ 87,440 ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ മാത്രം വിലയിൽ 30,000 രൂപയിലേറെ വർധനവുണ്ടായി.

    കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ വിലവിവര പട്ടിക

    (വർഷം, മാർച്ച് 31ലെ വില)

    2015 - ₹19,760

    2016 - ₹21,360

    2017 - ₹21,800

    2018 - ₹22,600

    2019 - ₹23,720

    2020 - ₹32,000

    2021 - ₹32,880

    2022 - ₹38,120

    2023 - ₹44,000

    2024 - ₹50,200

    2025 - ₹ 67,400

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Select A Tag
    News Summary - todays gold rate kerala
    Similar News
    Next Story
    X