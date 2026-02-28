Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightഇറാൻ ആക്രമണം:...
    Market
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 2:45 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 3:01 PM IST

    ഇറാൻ ആക്രമണം: കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില, ഇന്ന് രണ്ടുതവണ വില കൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഇറാൻ ആക്രമണം: കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില, ഇന്ന് രണ്ടുതവണ വില കൂടി
    cancel

    കൊച്ചി: ഇസ്രായേലിന്റെ ഇറാൻ ആക്രമണവും പ്രത്യാക്രമണവും ലോകമാകെ ആശങ്ക പരത്തുന്നതിനിടെ സ്വർണവിപണി കുതിച്ചുയരുന്നു. ആക്രമണവാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ, ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഗ്രാമിന് 365 രൂപയും പവന് 2,920 രൂപയും കൂടി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 15,465 രൂപയും പവന് 1,23,720 രൂപയുമായി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഇതോടെ (28.02.2026) സ്വർണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

    രാവിലെ പവന് 2,320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 290 രൂപയും കൂടിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 15,100 രൂപയും പവന് 1,20,800 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഇന്ന് ഒറ്റ ദിവസംകൊണ്ട് 5,240 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇന്നലെ പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 50 രൂപയും കൂടിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 14,810 രൂപയും പവന് 1,18,480 രൂപയുമായിരുന്നു വില.

    ആഗോള വിപണിയിലും വൻ കുതിപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സ്​പോട്ട് ഗോൾഡ് വില 1.94 ശതമാനം കൂടി ഔൺസിന് 5,278.1 ഡോളറായി. 100.58 ഡോളറാണ് വർധിച്ചത്. യു.എസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്ക് 1.41 ശതമാനം ഉയർന്ന് 5,267.20 ഡോളറിലേക്ക് എത്തി.​ 73 ഡോളറാണ് വർധന.

    യു.എസ് -ഇസ്രായേൽ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇസ്രായേലിനു നേരെ 30 മിസൈലുകളാണ് തൊടുത്തുവിട്ടത്. ഇസ്രായേൽ എയർ ഫോഴ്സും വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനവും മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

    മുമ്പ് നടത്തിയത് പോലെ ഒരു കൂട്ടം മിസൈലുകൾ ഒരുമിച്ച് അയക്കുന്ന അതേ ആക്രമണ രീതി തന്നെയാണ് ഇറാൻ ഇത്തവണയും പ്രത്യാക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. മിസൈലുകൾ പതിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അതിനിടെ, അമേരിക്കയുടെ സൈനിക വ്യോമതാവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

    ഫെബ്രുവരിയിലെ സ്വർണവില

    1. 1,17,760 രൂപ

    2. 1,11,120 രൂപ (Morning), 1,07,920 രൂപ (Lowest of Month) (Afternoon), 1,09,920 രൂപ (Evening), 1,12,320 രൂപ (Evening)

    3. 1,11,280 രൂപ (Morning), 1,12,880 രൂപ (Noon)

    4. 1,17,720 രൂപ (Morning), 1,16,920 രൂപ (Evening)

    5. 1,13,240 രൂപ

    6. 1,11,720 രൂപ

    7. 1,14,840 രൂപ

    8. 1,14,840 രൂപ

    9. 1,16,480 രൂപ (Morning) 1,15,800 രൂപ (Evening)

    10. 1,15,800 രൂപ (Morning) 1,16,440 രൂപ (Evening)

    11. 116,240 രൂപ (രാവിലെ), 117040 രൂപ (വൈകുന്നേരം)

    12. 1,16,160 രൂപ

    13. 1,14,240 രൂപ

    14. 1,15,680 രൂപ

    16. 1,14,720 രൂപ

    17. 1,13,600 (Morning) 1,13,080 (evening)

    18. 1,13,080 രൂപ

    19. 1,14,760 രൂപ, 115320 രൂപ (വൈകുന്നേരം)

    20. 1,14,520 രൂപ, 115400 രൂപ (വൈകുന്നേരം)

    21. 1,16,800 രൂപ

    22. 1,16,800 രൂപ

    23. 1,18,320 രൂപ

    24. 1,18,640 രൂപ

    25. 1,18,720 രൂപ

    26. 1,18,560 (Morning)

    1,18,080 (evening)

    27. 1,18,480

    28. 1,20,800 (രാവിലെ)

    1,23,720 (ഉച്ച)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gold RateGoldGold PriceIran Israel Tensions
    News Summary - todays gold price kerala
    Similar News
    Next Story
    X