Madhyamam
    Market
    Posted On
    15 Nov 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    15 Nov 2025 9:54 AM IST

    താ​വി അ​ൽ-​ഹറ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വം

    ന​വീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ആ​ദ്യ​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി
    താ​വി അ​ൽ-​ഹറ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വം
    ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം തെ​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ റു​സ്താ​ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​വി​ള​വു​ക​ളു​മാ​യി തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ റു​സ്താ​ക് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ താ​വി അ​ൽ ഹാ​ര മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും ക​ർ​ഷ​ക​രും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മെ​ല്ലാ​മാ​യി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​യി. സ​മീ​പ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും റു​സ്താ​ക്കി​ന്റെ അ​യ​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും​നി​ന്നെ​ത്തി​ച്ച പു​തി​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി, ധാ​ന്യ​വ​ർ​ഗ വി​ള​വു​ക​ളാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​യ റു​സ്താ​ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ശൈ​ത്യ​കാ​ല വി​ള​ക​ൾ വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ


    നാ​ര​ങ്ങ, വെ​ള്ള​രി, ത​ക്കാ​ളി, ചീ​ര, ലെ​റ്റ്യൂ​സ്, മു​ള്ള​ങ്കി, മ​ല്ലി, ക​റി​വേ​പ്പി​ല, പു​തി​ന എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ ചോ​ളം, ഗോ​ത​മ്പ്, ബാ​ർ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളും പ​യ​ർ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി, ഉ​ള്ളി, വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള തീ​റ്റ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സീ​സ​ണ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും വി​ൽ​പ​ക്കെ​ത്തി.

    താ​വി അ​ൽ-​ഹാ​ര മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ കു​റ​ച്ചു​മു​മ്പ് കാ​ര്യ​മാ​യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വി​ൽ​പ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം, സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​മാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഒ​രു വി​പ​ണി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ങ്ങി. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ സീ​സ​ണി​ലെ വി​ള​ക​ളി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ർ​ഷി​ക മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ താ​വി അ​ൽ-​ഹാ​ര മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല വി​ള​ക​ൾ എ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. വി​ള​വി​ന്റെ അ​ള​വും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ല്ല വി​ല​യി​ൽ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​താ​യി അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മൃ​ഗ​ലേ​ലം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ദേ​ശം, വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​വേ​ശ​ന​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​ശാ​ല​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യി തു​ട​രാ​നാ​വു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക സേ​വ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​പ​ണി​യി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Girl in a jacket

    News Summary - Tawi Al-Hara Market is back; market opened to the public for the first time last day after renovations
