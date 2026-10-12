കണ്ണീരണിയിച്ച് ഉള്ളിവില, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് വൻ വിലക്കയറ്റം; റീട്ടെയിൽ നാണയപ്പെരുപ്പത്തിൽ വർധന

കണ്ണീരണിയിച്ച് ഉള്ളിവില, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് വൻ വിലക്കയറ്റം; റീട്ടെയിൽ നാണയപ്പെരുപ്പത്തിൽ വർധനtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ചില്ലറ വിലക്കയറ്റം (റീട്ടെയിൽ നാണയപ്പെരുപ്പം) 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 5.54 ശതമാനമായി ഉയർന്നതായി നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസിന്റെ (എൻ.എസ്.ഒ) തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റമാണ് ഈ വർധനവിന് പ്രധാന കാരണം. ഈ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നാണയപ്പെരുപ്പ നിരക്കാണിത്, ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബച്ചെലവുകൾ വലിയതോതിൽ വർധിപ്പിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റിലെ 4.83 ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡക്സ് (സി.പി.ഐ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നാണയപ്പെരുപ്പം സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നത്. നാണയപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ആർ.ബി.ഐ) മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി (എം.പി.സി) മുഖ്യ വായ്പാ നിരക്കായ റിപ്പോ നിരക്ക് 25 അടിസ്ഥാന പോയിന്റ് ഉയർത്തി 5.50 ശതമാനമാക്കി മാറ്റിയതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നത്. പുതിയ സി.പി.ഐ പരമ്പരയിൽ ഹെഡ്ലൈൻ നാണയപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 5 ശതമാനം കടക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.
ആഗസ്റ്റിലെ 5.97 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ നാണയപ്പെരുപ്പം 7.74 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ 6.08 ശതമാനവും നഗരങ്ങളിൽ 4.88 ശതമാനവുമാണ് നാണയപ്പെരുപ്പ നിരക്ക്. ഉള്ളിയുടെ നാണയപ്പെരുപ്പം ആഗസ്റ്റിലെ 48.78 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ 108.09 ശതമാനമായി ഇരട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബറിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ നാണയപ്പെരുപ്പം കുത്തനെ ഉയർന്നു. ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, നാരങ്ങ തുടങ്ങിയവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലക്കയറ്റം നേരിട്ട പ്രധാന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ. വെളുത്തുള്ളി നാണയപ്പെരുപ്പം 54.62 ശതമാനവും നാരങ്ങ വിലക്കയറ്റം 36.41 ശതമാനവുമായി ഉയർന്നു. ഗതാഗതം, വ്യക്തിഗത പരിചരണം, സാമൂഹിക സുരക്ഷ, മറ്റ് വിവിധ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമായ മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.
വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ആർ.ബി.ഐ കൂടുതൽ നിരക്ക് വർധനവിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ആരോഗ്യകരമായ ഖാരിഫ് വിളകളുടെ ലഭ്യത, പച്ചക്കറി വില പിടിച്ചുനിർത്താനുള്ള സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ കുറവ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും വരും മാസങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി. അഞ്ച് ദശലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നാണയപ്പെരുപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തൊട്ടുപിന്നിലായി ഒഡീഷ, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്.
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