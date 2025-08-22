Begin typing your search above and press return to search.
    22 Aug 2025 9:49 AM IST
    22 Aug 2025 9:49 AM IST

    ഏലം അനധികൃത ലേലം: മുന്നറിയിപ്പുമായി സ്പൈസസ്​ ബോർഡ്

    ഏലം അനധികൃത ലേലം: മുന്നറിയിപ്പുമായി സ്പൈസസ്​ ബോർഡ്
    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന​ധി​കൃ​ത ഏ​ലം ഇ-​ലേ​ല​ത്തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി സ്‌​പൈ​സ​സ് ബോ​ര്‍ഡ്. അം​ഗീ​കൃ​ത ലൈ​സ​ന്‍സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ആ​ളു​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ലേ​ല​ങ്ങ​ള്‍ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സ്‌​പൈ​സ​സ് ബോ​ര്‍ഡ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ങ്ങ​ളും ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ചി​ല വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത ലേ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. സി.​എ​ൽ.​എം (കാ​ർ​ഡ​മം ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്) നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം, സ്‌​പൈ​സ​സ് ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​ത്ര​മേ ലേ​ല​ക്കാ​രാ​യോ ഡീ​ല​ര്‍മാ​രാ​യോ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ലേ​ല​ക്കാ​ര​ന് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും തീ​യ​തി​ക​ളി​ലും സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​ത്ര​മേ ലേ​ലം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ബോ​ർ​ഡ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ലേ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത ലേ​ല​ക്കാ​ര്‍ക്കും ഏ​ലം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ര്‍ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ന​ഷ്ട​വും വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത​ക്ക്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ബോ​ർ​ഡ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഉ​ട​മ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നോ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ​നി​ന്നോ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ലേ​ല​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നോ മാ​ത്ര​മേ ഏ​ലം വാ​ങ്ങാ​വൂ എ​ന്നും ബോ​ര്‍ഡ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ലൈ​സ​ന്‍സ് ഉ​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ പു​റ്റ​ടി, ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ബോ​ഡി​നാ​യ്ക്ക​ന്നൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ-​ലേ​ല​ത്തി​ലും മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലേ​ല​ത്തി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ലേ​ലം ന​ട​ത്താ​ന്‍ ലൈ​സ​ന്‍സ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സ്‌​പൈ​സ​സ് ബോ​ര്‍ഡി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍ (www.indianspices.com) ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും സ്‌​പൈ​സ​സ് ബോ​ര്‍ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​ലം വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ല്‍ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

