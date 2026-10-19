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    സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധന

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    സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധന
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    കൊച്ചി: അവധി ദിവസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ വർധന. പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 35 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഗ്രാമിന് 13,570 രൂപയും പവന് 1,08,560 രൂപയുമാണ് വില. 18 കാരറ്റിന് 240 രൂപ കൂടി 88,840 രൂപയായി. വെള്ളിവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 230 രൂപയാണ് വില.

    കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തുടർച്ചയായി അഞ്ചുതവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞത്. ശനിയാഴ്ച നേരിയ തിരിച്ചുവരവ് രേഖപ്പെടുത്തി. അന്താരാഷ്ട്രവിപണിയിൽ സ്​പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 15.41 ഡോളർ കൂടി 4,176.15 ഡോളറാണ് വില. 0.37ശതമാനമാണ് വർധന.

    ഒക്ടോബർ 11ന് പവന് 1,11,040 രൂപയായിരുന്നു വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. തുടർന്നുള്ള അഞ്ചുദിവസവും താഴേക്ക് നീങ്ങി. ഒക്ടോബർ 12ന് രാവിലെ പവന് 1,10,720 രൂപയായും വൈകീട്ട് 1,09,760 രൂപയായും കുറഞ്ഞു. 13ന് 1,09,480 രൂപയും 14ന് 1,08,720 രൂപയുമായി. 15ന് പവന് 1,08,120 രൂപയിലെത്തിയതോടെ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. 16നും ഇതേ നിരക്ക് തുടർന്നു. 17ന് ശനിയാഴ്ച 160 രൂപ വർധിച്ചതോടെയാണ് വിലയിടിവിന് താൽക്കാലിക വിരാമമായത്.

    കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തുടക്കത്തിൽ 1,11,040 രൂപയായിരുന്ന പവൻവില ശനിയാഴ്ച 1,08,280 രൂപയിലെത്തിയപ്പോൾ ആകെ 2,760 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒക്ടോബർ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും സ്വർണവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പ്രകടമായിരുന്നു. ഒന്നിന് 1,09,440 രൂപയായിരുന്ന വില രണ്ടിന് 1,10,200 രൂപയിലെത്തി. മൂന്നിന് 1,09,400 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. പിന്നീട് ആറിന് രാവിലെയും വൈകീട്ടുമായി വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. ഒമ്പതിന് 1,10,520 രൂപയിലേക്ക് ഉയർന്ന സ്വർണവില പത്തിനും പതിനൊന്നിനും 1,11,040 രൂപയിലെത്തി മാസത്തിലെ ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി.

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):

    01: 1,15,080 (Morning)

    01: 1,13,720 (After noon)

    02: 1,11,480

    03: 1,13,920

    04: 1,14,880

    05: 1,13,520

    06: 1,13,520

    07: 1,13,040

    08: 1,13,920

    09: 1,13,160

    10: 1,14,040

    11: 1,12,120

    12: 1,14,040

    13: 1,13,240

    14: 1,13,000

    15: 1,12,320

    16: 1,12,520

    17: 1,12,080

    18: 1,13,240

    19: 1,14,280

    20: 1,14,280

    21: 1,14,160 (Morning)

    21: 1,13,360 (After noon)

    22: 1,13,480 (Morning)

    22: 1,12,440 (After noon)

    23: 1,13,080

    24: 1,11,960

    25: 1,12,080

    26: 1,11,960

    28: 1,10,120

    28: 1,09,320

    29: 1,09,120

    30: 1,09,680

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    News Summary - Slight increase in gold price
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