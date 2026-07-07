ആഗോള ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ; ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് 72 ഡോളറിന് മുകളിൽtext_fields
ഇറാൻ യു.എസ് സംഘർഷാവസ്ഥ അയഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് വിപണിയുടെ ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ ആഗോള ഡിമാൻഡിലേക്കും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണത്തിലേക്കും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചറുകൾ 0.39 ശതമാനം വർധിച്ച് ബാരലിന് 72.29 ഡോളറിലെത്തി. യു.എസ് വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് (WTI) ക്രൂഡ് 0.26 ശതമാനം വർധിച്ച് 68.84 ഡോളറിലെത്തി. ഇറാൻ സംഘർഷത്തിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന നിലവാരത്തോട് അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ വില നിൽക്കുന്നത്.
ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
ഇറാനുമായി ഒരു കരാറിലെത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ 'ജോലി പൂർത്തിയാക്കാനോ' തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇറാനുമായുള്ള തർക്കം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിലവിലെ വെടിനിർത്തൽ എത്രത്തോളം സുസ്ഥിരമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ വിപണിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തെ ഈ സംഘർഷം എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിപണി നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
അതേസമയം, ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതിയിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒപെക് ഉൽപ്പാദന ക്വാട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന ശേഷം ജൂണിൽ യു.എ.ഇയുടെ ക്രൂഡ് ഉൽപ്പാദനം പ്രതിദിനം 3.8 ദശലക്ഷം ബാരലായി ഉയർത്തി. 2020 ഏപ്രിലിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. കൂടാതെ, ആഗസ്റ്റ് മുതൽ പ്രതിദിനം 188,000 ബാരൽ കൂടി ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ഒപെക്കും റഷ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഖ്യകക്ഷികളും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏഷ്യൻ വിപണിക്കായുള്ള അറബ് ലൈറ്റ് ക്രൂഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിൽപ്പന വില (OSP) സൗദി അറേബ്യ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമാസ വിലക്കുറവാണിത് (ബാരലിന് 1.10 ഡോളറിന്റെ കുറവ്). ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുമോ എന്ന കാര്യമാണ് ഇനി വിപണി പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ വരും ദിവസങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ.
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