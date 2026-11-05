യു.എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നീല തരംഗം ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് കരുത്തായി; ചരിത്ര മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും

യു.എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നീല തരംഗം ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് കരുത്തായി; ചരിത്ര മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയുംtext_fields
മുംബൈ: യു.എസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയേറ്റ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടായ കുത്തനെയുള്ള ഇടിവും ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ മുന്നേറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. വ്യാഴാഴ്ച വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടൻ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകളായ ബി.എസ്.ഇ സെൻസെക്സും എൻ.എസ്.ഇ നിഫ്റ്റിയും റെക്കോർഡ് കുതിപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ബി.എസ്.ഇ സെൻസെക്സ് 1,403.71 പോയിന്റ് ഉയർന്ന് 78,689.87 എന്ന നിലയിലെത്തിയപ്പോൾ, എൻ.എസ്.ഇ നിഫ്റ്റി 378.85 പോയിന്റ് വർദ്ധിച്ച് 24,340.40 എന്ന ശക്തമായ നിലയിലെത്തി. വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവും അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെ വൻ കുതിപ്പുമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിക്ക് ഊർജം പകർന്നത്.
ട്രംപിന്റെ പരാജയം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇടിവ്, വിദേശ നിക്ഷേപം
വിപണിയിലെ കുതിപ്പിന് പിന്നിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുണ്ടായ നിർണായക രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളാണ്.
- യു.എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം: യു.എസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുസഭകളിലും (ജനപ്രതിനിധി സഭയും സെനറ്റും) പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ആധിപത്യം നേടിയത് പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹൗസിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ സൃഷ്ടിച്ചു. ട്രംപിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് ടെക്സസ്, ജോർജിയ, ഒഹായോ, അയോവ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത കോട്ടകളിൽ ഗവർണർ, സെനറ്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ നഷ്ടമായത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വഴിത്തിരിവാണ്.
- ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്: യു.എസ്-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിൽ സമാധാനപരമായ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 94 ഡോളറിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി (10 ശതമാനത്തോളം ഇടിവ്). ഇന്ത്യയെപ്പോലെയുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക ആശ്വാസമാണ് പകരുന്നത്.
- വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ വാങ്ങൽക്കൂട്ടം: വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ (FII) ബുധനാഴ്ച മാത്രം 7,284.03 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വാങ്ങി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വ്യാപാര സെഷനുകളിലായി സെൻസെക്സ് 4,055 പോയിന്റും (5.53%) നിഫ്റ്റി 1,261 പോയിന്റും (5.55%) മുന്നേറി.
നേട്ടമുണ്ടാക്കിയവരും പിന്നോട്ട് പോയവരും
- പ്രധാന നേട്ടക്കാർ: ഏവിയേഷൻ, പെയിന്റ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ തുടങ്ങിയ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അധിഷ്ഠിത മേഖലകളാണ് പ്രധാനമായും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. ഇന്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ (ഇൻഡിഗോ), ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ്, ബജാജ് ഫിനാൻസ്, മാരുതി, മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര, അൾട്രാടെക് സിമന്റ് എന്നിവ മികച്ച ലാഭം രേഖപ്പെടുത്തി.
- നഷ്ടം നേരിട്ടവർ: കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, ഭാരതി എയർടെൽ തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ ഇടിവ് നേരിട്ടു.
വാൾസ്ട്രീറ്റിലെ പ്രധാന സൂചികകളായ ഡൗ ജോൺസ് (3.03%), എസ്&പി 500 (1.58%), നാസ്ഡാക് (1.44%) എന്നിവ തലേദിവസം വലിയ മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. യു.എസ് ട്രഷറി യീൽഡിലെ ഇടിവും പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധ ഭീതി അയഞ്ഞതും നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിച്ചതായി വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.