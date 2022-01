cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മുംബൈ: തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണികളിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്​. ബി.എസ്​.ഇ സെൻസെക്സ്​ 2500 പോയിന്‍റും നിഫ്​റ്റി 700 പോയിന്‍റും നാല്​ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇടിഞ്ഞു. ഓഹരി വിപണിയുടെ തകർച്ചക്ക്​ നിരവധി കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്​. രൂപയുടെ തകർച്ച, വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ പണം പിൻവലിച്ചത്​, കോർപ്പറേറ്റ്​ കമ്പനികളുടെ ലാഭഫലം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ്​. എങ്കിലും വിപണിയുടെ തിരിച്ചടിക്കുള്ള അഞ്ച്​ കാരണങ്ങളാണ്​ വിദഗ്​ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്​.

1.വിദേശനിക്ഷേപകരുടെ ഓഹരി വിൽക്കൽ- വിദേശ നിക്ഷേപകർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വിൽപനക്കാരുടെ മേലങ്കിയണിഞ്ഞത്​ വിപണികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. 2022 ജനുവരി 20 വരെ 12,415.14 കോടിയുടെ ഓഹരികളാണ്​ വിദേശനിക്ഷേപകർ വിറ്റഴിച്ചത്​. ഇന്ന്​ മാത്രം 4500 കോടിയുടെ ഓഹരി വിറ്റു. ഫോറിൻ പോർട്ട്​ഫോളിയോ നിക്ഷേപകരും ഓഹരി വിൽപനയിൽ പിന്നിലായിരുന്നില്ല. ഈ വിൽപന സമ്മർദം വിപണിയേയും സ്വാധീനിച്ചു.

2. രൂപ-ഡോളർ വിനിയമൂല്യത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ- കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടയിലും രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലും ഇടിവുണ്ടായി. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 74.50ത്തിലെത്തി. ഇത്​ വിപണിയെ ബിയർ മാർക്കറ്റിലേക്ക്​ നയിച്ചു.

3. കോർപ്പറേറ്റ്​ ലാഭഫലം: സിയറ്റ്​, ഏഷ്യൻ പെയിന്‍റ്​ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ മൂന്നാംപാദലാഭലം പ്രതീക്ഷിച്ച നിരക്കിലേക്ക്​ എത്താത്തതും വിപണികളിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കി.

4.പണപ്പെരുപ്പം: ആഗോള സമ്പദ്​വ്യവസ്ഥയിൽ പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുന്നത്​ മറ്റൊരു ആശങ്കക്ക്​ കാരണമാവുന്നു. ക്രൂഡോയിൽ വില വൈകാതെ 100 ഡോളറിലെത്തുമെന്നാണ്​ പ്രവചനം. എണ്ണവില ഉയരുന്നതോടെ പ്രമുഖ ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം പണപ്പെരുപ്പത്തിന്‍റെ പിടിയിൽ വീഴും.

5. ജനപ്രിയ ബജറ്റ്​: അഞ്ച്​ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ നടക്കുന്നതിനാൽ ഈ വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ്​ ജനപ്രിയമാവുമെന്ന്​ വിപണി കണക്ക്​ കൂട്ടുന്നു. ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമാവും ബജറ്റിൽ ഇടംപിടിക്കുകയെന്ന ആശങ്ക വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്​.

Show Full Article

News Summary -

Sensex down 2,500 points in four days; Experts list five reasons for market crash