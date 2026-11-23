സെൻസെക്സ് 1000 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞു; 2020ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സീരീസ് നേട്ടവുമായി നിഫ്റ്റിtext_fields
ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെ ലാഭമെടുപ്പിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ വ്യാപക വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദത്തിൽ ബി.എസ്.ഇ സെൻസെക്സും എൻ.എസ്.ഇ നിഫ്റ്റിയും ഏകദേശം അഞ്ച് മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റദിവസത്തെ തകർച്ച നേരിട്ടു. സെൻസെക്സ് 1,484 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞ് 82,436ൽ എത്തിയപ്പോൾ, നിഫ്റ്റി 50 ഏകദേശം 1.7 ശതമാനം അഥവാ 451 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 25,350ൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു.
ധനകാര്യ ഓഹരികൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇടിവുണ്ടായത്. നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് 2,050 പോയിന്റ് (4 ശതമാനത്തിലധികം) തകർന്ന് 62,585ൽ എത്തി. മുൻവാരം സൂചിക നേടിയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഏകദേശം 60 ശതമാനവും ഈ ഇടിവിലൂടെ ഇല്ലാതായി. ആക്സിസ് ബാങ്ക്, എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക്, ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്, എസ്.ബി.ഐ എന്നിവ 4 ശതമാനം വരെ ഇടിഞ്ഞു. വിപണിയിലെ മുന്നേറ്റ-ഇടിവ് അനുപാതം 1:2 എന്ന നിലയിൽ ദുർബലമായിരുന്നു. നിഫ്റ്റിയിലെ 40ഓളം ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ, നിഫ്റ്റി മിഡ്ക്യാപ് സൂചിക 627 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിൽ 61,404ൽ അവസാനിച്ചു.
ബാങ്കിങ് ഓഹരികൾക്ക് കനത്ത നഷ്ടം
പ്രധാന സൂചികകളിൽ വൻ തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കിയത് ബാങ്കിങ് കരുത്തരാണ്. നിഫ്റ്റി ബാങ്കിന്റെ 4 ശതമാനത്തിലധികമുള്ള ഇടിവ്, പ്രധാന സൂചികകളിൽ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിഭാഗമായി ധനകാര്യ മേഖലയെ മാറ്റി.
എ.പി.എൽ അപ്പോളോയുമായുള്ള ഇടപാടിനെത്തുടർന്ന് നിഫ്റ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം നേരിട്ടത് ടാറ്റാ സ്റ്റീലിനാണ്; ഓഹരി 8 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞു. എ.പി.എൽ അപ്പോളോ 21 ശതമാനം തകർന്നു. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റദിവസത്തെ ഇടിവാണിത്.
ബി.എച്ച്.ഇ.എല്ലിന് 4 ശതമാനം ഇടിവ്; ഐ.ടി ഓഹരികൾക്ക് തിരിച്ചുവരവ്
ബോയിലറുകൾ, ടർബൈനുകൾ, ജനറേറ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാൾ അനുമതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് (BHEL) 4 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ എ.ഐ അധിഷ്ഠിത വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദത്തിന് ശേഷം ഐ.ടി ഓഹരികൾ ഉയർന്നു; ടി.സി.എസ് നിഫ്റ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ഓഹരിയായി. സെൻസെക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് 2 ശതമാനം ഉയർന്നു. പി.ബി ഫിൻടെക്, ലോറസ് ലാബ്സ്, കോഫോർജ്, പെർസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റംസ്, എംഫാസിസ് എന്നിവ മിഡ്ക്യാപ് വിഭാഗത്തിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയ പ്രധാന ഓഹരികളാണ്.
ഇടിവിനിടയിലും 2020ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സീരീസ് നേട്ടവുമായി നിഫ്റ്റി
ഇന്നത്തെ വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലെ കരുത്തുറ്റ സീരീസിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ സീരീസിൽ നിഫ്റ്റി 11 ശതമാനത്തിലധികം നേട്ടമുണ്ടാക്കി. 2020 ഏപ്രിലിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റവും 2009ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നവംബർ സീരീസുമാണിത്. 42 നിഫ്റ്റി ഓഹരികൾ 29 ശതമാനം വരെ നേട്ടത്തോടെ സീരീസ് അവസാനിപ്പിച്ചു. 38 ഓഹരികൾ കുറഞ്ഞത് 5 ശതമാനം മുന്നേറിയപ്പോൾ, 26 എണ്ണം ഇരട്ടയക്ക നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. മാക്സ് ഹെൽത്ത്കെയർ, മാരുതി സുസുക്കി, മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര, ശ്രീറാം ഫിനാൻസ്, എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക്, ബജാജ് ഫിനാൻസ് എന്നിവ നിഫ്റ്റിയിലെ പ്രധാന നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ഓഹരികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സെൻസെക്സ് ഓഹരികളിൽ ടാറ്റാ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്, എച്ച്.സി.എൽ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ടൈറ്റൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഫോസിസ് ലിമിറ്റഡ്, ഐ.ടി.സി ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ്, ആക്സിസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഹിൻഡാൽകോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, ജെ.എസ്.ഡബ്ല്യു സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും പിന്നോക്കം പോയ ഓഹരികൾ.