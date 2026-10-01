1000 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞ് സെൻസെക്സ്, നിഫ്റ്റിയിലും ഇടിവ്; ഓഹരി വിപണിയിൽ 10.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം നഷ്ടം

1000 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞ് സെൻസെക്സ്, നിഫ്റ്റിയിലും ഇടിവ്; ഓഹരി വിപണിയിൽ 10.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം നഷ്ടംtext_fields
ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച കനത്ത തകർച്ച. ബി.എസ്.ഇ സെൻസെക്സ് 1,000 പോയിന്റിലധികം ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ, എൻ.എസ്.ഇ നിഫ്റ്റി 50 സൂചിക 22,300 നിലവാരത്തിന് താഴേക്ക് പതിച്ചു. വിപണിയിലെ കനത്ത വിറ്റഴിക്കലിൽ നിക്ഷേപകരുടെ ആസ്തിയിൽ 10.3 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ബി.എസ്.ഇ സെൻസെക്സ് 1.39 ശതമാനം (1,012.84 പോയിന്റ്) ഇടിഞ്ഞ് 71,467.45 എന്ന താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. നിഫ്റ്റി 50 സൂചിക 1.53 ശതമാനം (346.8 പോയിന്റ്) ഇടിഞ്ഞ് 22,273.65-ൽ എത്തി. ഇതോടെ ബി.എസ്.ഇയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ ആകെ വിപണി മൂലധനം മുൻ വ്യാപാര ദിനത്തിലെ 473.09 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 462.69 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
ലാർജ് ക്യാപ് ഓഹരികൾക്കൊപ്പം മിഡ്ക്യാപ്, സ്മോൾക്യാപ് ഓഹരികളും കനത്ത നഷ്ടം നേരിട്ടു.
സെൻസെക്സിലെ 30 ഓഹരികളിൽ 26 എണ്ണവും നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. നിഫ്റ്റി 50-ൽ 42 ഓഹരികൾ ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ എട്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. 6.42 ശതമാനം ഇടിവ് നേരിട്ട ബജാജ് ഓട്ടോയാണ് നഷ്ടത്തിൽ മുന്നിൽ. എം ആൻഡ് എം (-4.18%), മാരുതി സുസുക്കി (-4.07%), ടാറ്റ സ്റ്റീൽ (-3.76%), അൾട്രാടെക് സിമന്റ് (-3.03%) എന്നിവയും വലിയ തോതിൽ ഇടിഞ്ഞു. അതേസമയം, എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, ഇൻഫോസിസ്, എച്ച്.സി.എൽ ടെക്നോളജീസ് എന്നീ ഓഹരികൾ നേരിയ നേട്ടത്തോടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു.
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