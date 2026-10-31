Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ചരിത്രത്തിലാദ്യം: 300 തൊട്ട് റബ്ബർ വില, പ്രതീക്ഷയോടെ കർഷകർ

    text_fields
    bookmark_border
    ചരിത്രത്തിലാദ്യം: 300 തൊട്ട് റബ്ബർ വില, പ്രതീക്ഷയോടെ കർഷകർ
    cancel

    കോട്ടയം: ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി റബ്ബർ വില 300 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലെ ആര്‍.എസ്. എസ്-4 ഗ്രേഡ് റബ്ബറിന് കിലോ 300 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് കോട്ടയത്ത് വ്യാപാരം നടന്നത്. അതേസമയം, റബ്ബർ ബോർഡ് വില വെള്ളിയാഴ്ച കിലോക്ക് 298 രൂപയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചരക്കു ഗതഗതത്തിൽപ്രതിസന്ധിയും ഇറക്കുമതി ചെലവ് വർധിച്ചതും ആഭ്യന്തരവിപണിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട്.

    ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞതും ആവശ്യകത വർധിച്ചതും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ റബ്ബര്‍ വില ഉയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് 5.22 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ റബ്ബറിന്‍റെ കുറവുണ്ടെന്നാണ് റബ്ബർ ബോർഡിന്‍റെ കണക്ക്. 1.76 ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ ടാപ്പിങ് നടക്കുന്നില്ല.

    റബ്ബറിനു വില കുറഞ്ഞ് നഷ്ടത്തിലായതോടെ കാര്യമായ പരിചരണം ലഭിക്കാതെ വന്നതും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമെല്ലാം ഉൽപ്പാദനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലേഷ്യ, തായലന്‍റ്, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ഉൽപ്പാദനം കുറവാണ്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - rubber price
    Next Story
    X