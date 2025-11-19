Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Nov 2025 9:39 AM IST
    19 Nov 2025 9:39 AM IST

    വിലയിടിവ്​ വില്ലൻ; റബറിന്റെ നാട്ടിൽ പൈനാപ്പിൾ, കമുക് കൃഷി വ്യാപകം

    വിലയിടിവ്​ വില്ലൻ; റബറിന്റെ നാട്ടിൽ പൈനാപ്പിൾ, കമുക് കൃഷി വ്യാപകം
    കോ​ട്ട​യം: വി​ല​യി​ടി​വ്​ വി​ല്ല​നാ​യ​തോ​ടെ റ​ബ​റി​ന്‍റെ നാ​ടെ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ പൈ​നാ​പ്പി​ൾ, ക​മു​ക്​ കൃ​ഷി വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്നു. അ​ട​യ്ക്ക​ക്ക്​ ന​ല്ല​വി​ല ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും വ​ട​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ൾ​പ്പെ​ടെ ​ ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ ക​മു​ക്​ കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​യാ​ൻ റ​ബ​ർ ക​ർ​ഷ​ക​രെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ പ്ര​ധാ​ന​കാ​ര്യം. റ​ബ​ർ കി​ലോ​ക്ക്​ 250 രൂ​പ വ​രെ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ർ​ഷ​ക​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ലി​യ വി​ല​യി​ടി​വാ​ണ്​ മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ റ​ബ​റി​നു​ണ്ടാ​യ​ത്. കു​റ​ച്ചു​നാ​ൾ മു​മ്പ്​ റ​ബ​റ വി​ല കി​ലോ​ക്ക്​ 200നു ​മു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​തും ഒ​ട്ടു​പാ​ലി​ന്‍റെ വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ച​തും റ​ബ​ർ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ ആ​ശ്വാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​യ​ർ​ന്ന​തു​പോ​ലെ വി​ല കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്​ പി​ന്നീ​ടു​ണ്ടാ​യ​ത്. റ​ബ​ർ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ മ​റ്റ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും റ​ബ​ർ ഷീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത​തും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ റ​ബ​ർ വാ​ങ്ങേ​ണ്ടെ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​തും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി. മ​തി​യാ​യ പ​ണം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്രം റ​ബ​ർ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചി​ല​ർ റ​ബ​ർ കൃ​ഷി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി.

    റ​ബ​ർ കൃ​ഷി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ പൈ​നാ​പ്പി​ൾ, ക​മു​ക്​ കൃ​ഷി​ക്ക് പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 75,000 മു​ത​ൽ ഒ​രു​ല​ക്ഷം വ​രെ തു​ക ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യം ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കൃ​ഷി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. നാ​ലു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ മു​ത​ൽ വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. പൈ​നാ​പ്പി​ളി​ന്​ ഇ​പ്പോ​ൾ വി​ല​യി​ടി​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഉ​ട​ൻ വി​ല വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. റ​ബ​ർ കി​ലോ​ക്ക്​ 240 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ 50​ രൂ​പ മാ​ത്രം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ട​യ്ക്ക​യു​ടെ വി​ല ഇ​ന്ന് 500നു​മു​ക​ളി​ലാ​ണ്.

    തു​ള്ളി​ന​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തും പൈ​നാ​പ്പി​ൾ, ക​മു​ക്​ കൃ​ഷി വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി. പൊ​ടി​ക്കൈ​ക​ളും ചെ​പ്പ​ടി​വി​ദ്യ​യൊ​ന്നും കൊ​ണ്ടും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ റ​ബ​ർ​കൃ​ഷി​യെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ത്​ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ണ്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ മ​റ്റ്​ കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​യു​ന്ന​തെ​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ്​ എ​ബി ഐ​പ്പ്​ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

