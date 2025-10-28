Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightതേക്ക്, ആഞ്ഞിലി...
    Market
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 12:11 PM IST

    തേക്ക്, ആഞ്ഞിലി മരങ്ങൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ്; നീണ്ട ഇടവേളക്കുശേഷം തടി വിപണിയിൽ ഉണർവ്

    text_fields
    bookmark_border
    തേക്ക്, ആഞ്ഞിലി മരങ്ങൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ്; നീണ്ട ഇടവേളക്കുശേഷം തടി വിപണിയിൽ ഉണർവ്
    cancel
    Listen to this Article

    കോട്ടയം: നീണ്ട ഇടവേളക്കുശേഷം വിപണിയിൽ തടിവില വർധിക്കുന്നു. വീടുപണിക്കും ഗൃഹോപകരണ നിർമാണത്തിനും​ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തേക്ക്, ആഞ്ഞിലി മരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ വർധിച്ചതാണ്​ വില കൂടാൻ കാരണം​.

    കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള തടിക്ക്​ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രിയം കൂടിയതിനാൽ ​ആവശ്യക്കാർ വർധിക്കാനും വില കൂടാനും കാരണമായെന്ന്​ കർഷക കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവ്​ എബി ഐപ്പ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലും ആവശ്യക്കാർ വർധിച്ചു.

    മുൻകാലങ്ങളിൽ തമിഴ്​നാട്ടിലേക്കാണ്​ തടി കൂടുതലായി കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്​. ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രപ്രദേശ്​, കർണാടക കൂടാതെ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള തടി വാങ്ങുന്നു​. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള തടികളുടെ ഗുണനിലവാരവും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളതുമാണ്​ ഗുണമായി തീർന്നത്​. സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന്​ നീളൻതടികളായി മംഗലാപുരത്ത് എത്തിച്ച് കപ്പൽമാർഗം കയറ്റിഅയക്കുകയാണ്​.

    തേക്കിൻതടിയുടെ വിലയു൦ വലിയതോതിൽ ഉയർന്നു. കൂടുതൽ തടി കയറ്റിപ്പോകുന്നത് കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽനിന്നാണ്​. പലരും തേക്ക്​, ആഞ്ഞിലി മരങ്ങൾ വ്യാപകമായി കൃഷിചെയ്യുകയും എന്നാൽ, മതിയായ വില ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പ്രതിസന്ധിയിലാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TeakTimber traderFarmersKerala
    News Summary - Relief for farmers; timber prices increase
    Similar News
    Next Story
    X