    Market
    Posted On
    12 Aug 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    12 Aug 2025 7:02 AM IST

    ഏലത്തിന് കൂടിയ വില കിലോഗ്രാമിന് 3000ത്തിന്​ മുകളിൽ

    ഏലത്തിന് കൂടിയ വില കിലോഗ്രാമിന് 3000ത്തിന്​ മുകളിൽ
    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ചാ​ഞ്ചാ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ലും ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി സു​ഗ​ന്ധ​റാ​ണി. ഏ​ല​ത്തി​ന്‍റെ കൂ​ടി​യ വി​ല കിലോഗ്രാമിന് 3000 നും ​ശ​രാ​ശ​രി വി​ല 2500 രൂ​പ​ക്കും മു​ക​ളി​ലാ​യ​തോ​ടെ ഏ​ലം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ ഉ​യ​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് മാ​സ​മാ​യി ഇ​ട​വി​ട്ട് ചാ​ഞ്ചാ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ശ​രാ​ശ​രി വി​ല ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും 2300 രൂ​പ​യി​ലും താ​ഴ്ന്നി​ല്ല.

    ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി കൂ​ടി​യ വി​ല 3000 ന് ​മു​ക​ളി​ലാ​ണ്. പു​റ്റ​ടി സ്‌​പൈ​സ​സ്​ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക്​​ വെ​ച്ച 81123.3 കി​ലോ​ഗ്രാം ഏ​ല​ത്തി​ൽ 80559.8 കി​ലോ​ഗ്രാ​മും വി​റ്റു പോ​യ​പ്പോ​ൾ കൂ​ടി​യ വി​ല 3116 രൂ​പ​യും ശ​രാ​ശ​രി വി​ല 2547.33 രൂ​പ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ലേ​ല​ത്തി​ൽ 68024.8 കി​ലോ​ഗ്രാം ഏ​ല​ക്ക വി​ല്പ​ന​ക്കാ​യി പ​തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കൂ​ടി​യ വി​ല 3176 രൂ​പ​യും ശ​രാ​ശ​രി വി​ല 2587.55 രൂ​പ​യു​മാ​യി.

    ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ൽ 22906 കി​ലോ ഏ​ല​ക്ക വി​ല്പ​ന​ക്കാ​യി പ​തി​ച്ച​തി​ൽ 19090.7 കി​ലോ വി​റ്റു പോ​യ​പ്പോ​ൾ കൂ​ടി​യ വി​ല 2887.00 രൂ​പ​യും ശ​രാ​ശ​രി വി​ല 2489.74 രൂ​പ​യും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ലെ ഈ ​വി​ല​യി​ലും അ​ല്പം ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല​യാ​ണ് ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ണം, റ​മ​ദാ​ൻ, ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഏ​ല​ക്ക സ്റ്റോ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ല വീ​ണ്ടും ഉ​യ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 500 രൂ​പ മു​ത​ൽ 1000 രൂ​പ​യു​ടെ വ​രെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

