Madhyamam
    Market
    Posted On
    18 Oct 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    18 Oct 2025 10:49 AM IST

    ഇന്ന് ധന്തേരാസ്; ഒമ്പത് കരറ്റ് സ്വർണത്തിനൊപ്പം ഹൃദയം കീഴടക്കി പ്ലാറ്റിനം

    ഇന്ന് ധന്തേരാസ്; ഒമ്പത് കരറ്റ് സ്വർണത്തിനൊപ്പം ഹൃദയം കീഴടക്കി പ്ലാറ്റിനം
    വമുംബൈ: വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാർ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും നല്ല മുഹൂർത്തമായി കണക്കാക്കുന്ന ധന്തേരാസ് ദിവസമാണിന്ന്. അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദീപാവലി ഉത്സവത്തിന് ധന്തേരാസ് ദിവസമാണ് തുടക്കം കുറിക്കുക. അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, സ്വർണം, വെള്ളി നാണയങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങാൻ ശുഭകരമായ ദിവസമാണെന്നാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെയും ജൈന മതക്കാരുടെയും വിശ്വാസം.

    വില 95,000 രൂപയുടെ മുകളിലെത്തിയിട്ടും സ്വർണം വാങ്ങാൻ തിരക്ക് തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 39 ശതമാനം അധികം രൂപ നൽകി വേണം ഇത്തവണ സ്വർണം വാങ്ങാൻ. വെള്ളിയുടെയും വില കുതിച്ചുയർന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷ​​ത്തേക്കാൾ 81 ശതമാനം ഉയർന്ന വിലയാണ് വെള്ളിക്ക്. അതായത് 1,69,230 രൂപയാണ് ഒരു കിലോ വെള്ളിയുടെ വില. സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും പുറമെ, പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങളാണ് വിപണിയിലെ പുതിയ താരം.

    വില റെക്കോഡ് ഉയരത്തിൽ എത്തിയതിനാൽ തൂക്കം കുറഞ്ഞതും കാരറ്റ് കുറഞ്ഞതുമായ ആഭരണങ്ങളും കോയിനുകളുമാണ് ഇത്തവണ വിപണി കീഴടക്കിയത്. സാധാരണ 22, 24 കാരറ്റ് സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഒമ്പത്, 14 കാരറ്റ് ആഭരണങ്ങളും ഡയമണ്ട് പതിച്ച ആഭരണങ്ങൾക്കും ആവശ്യക്കാർ ഏറി. പരമ്പരാഗത ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് പകരം ചെലവ് കുറഞ്ഞ ആഭരണങ്ങളാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

    37.5 ശതമാനം പരി​ശുദ്ധിയാണ് ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിലുള്ളത്. ഈ വർഷം ജൂലായിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണാഭരണത്തിന് മായമില്ലാത്തതാണെന്ന മുദ്ര (ഹാൾമാർക്കിങ്) നൽകി തുടങ്ങിയത്. അധികം പണം മുടക്കാതെ പരി​ശുദ്ധമായ സ്വർണം വാങ്ങാമെന്നതാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ ഒമ്പത് കാരറ്റിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. വില കൂടിയതിനാൽ ആകർഷണീയമായ ഡിസൈനുകൾക്കാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് ആദിത്യ ബിർല ജ്വല്ലറി കമ്പനിയായ ഇന്ദ്രിയയുടെ സി.ഇ.ഒ സന്ദീപ് കൊഹ്‍ലി പറഞ്ഞു.

    ദീർഘകാല നിക്ഷേപം എന്ന നിലക്കാണ് ഭൂരിഭാഗം ഉപഭോക്താക്കളും സ്വർണ നാണയങ്ങളും ബിസ്കറ്റുകളും വാങ്ങുന്നത്. 24 കാരറ്റ് സ്വർണം, വെള്ളി നാണയങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂതിച്ചുയർന്നതായി ലണ്ടൻ ബുള്ളിയൻ മാർക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ അംഗീകാരമുള്ള രാജ്യത്തെ ഏക റിഫൈനറി ഉടമസ്ഥരായ എം.എം.ടി.സി-പി.എ.എം.പിയുടെ സി.ഇ.ഒയും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ സമിത് ഗുഹ വ്യക്തമാക്കി.

    അതുപോലെ ധന്തേരാസിൽ പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ​സ്വർണത്തേക്കാൾ വിലക്കുറവുള്ള ലോഹമാണ് പ്ലാറ്റിനം. 10 ഗ്രാം പ്ലാറ്റിനം വാങ്ങാൻ 48,600 രൂപ മാത്രമേയുള്ളൂ. പുരുഷന്മാരെയാണ് പ്ലാറ്റിനം ഏറെ ആകർഷിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാരുടെ പ്ലാറ്റിനം ആഭരണ വിൽപനയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 20 ശതമാനത്തിന്റെ വളർച്ചയുണ്ടായെന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ ഡി.പി അഭുഷാൻ കമ്പനി ഉടമ വികാസ് കതാരിയ പറഞ്ഞു.

