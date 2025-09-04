Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Sept 2025 11:30 AM IST
    4 Sept 2025 11:30 AM IST

    ഓണച്ചന്തകളിലേക്ക് ഇത്തവണ മറ്റത്തൂരിലെ മത്തനും കുമ്പളവുമില്ല

    കോ​ടാ​ലി​യി​ലെ സ്വാ​ശ്ര​യ ക​ര്‍ഷ​ക ച​ന്ത (ഫ​യ​ല്‍ ചി​ത്രം)

    കൊ​ട​ക​ര: ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലും വി​പ​ണ​ന​ത്തി​ലും റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​റു​ള്ള മ​റ്റ​ത്തൂ​രി​ലെ വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ സ്വാ​ശ്ര​യ​ക​ര്‍ഷ​ക​സ​മി​തി നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ല്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​റ​കി​ലാ​യി. മ​ഴ​ക്കെ​ടു​തി ബാ​ധി​ച്ച​തും ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ കൃ​ഷി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്ന​തു​മാ​ണ് കാ​ര​ണം.

    വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലെ മ​റ്റ​ത്തൂ​ര്‍ സ്വാ​ശ്ര​യ ക​ര്‍ഷ​ക സ​മി​തി​യു​ടെ കോ​ടാ​ലി​യി​ലു​ള്ള സ്വാ​ശ്ര​യ​ക​ര്‍ഷ​ക ച​ന്ത വ​ഴി ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​റ്റ​ഴി​ച്ച​ത് എ​ട്ടു​ട​ണ്‍ പ​ച്ച​ക്ക​റി​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ത് 40 ട​ണ്ണോ​ള​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ത്ത​ന്‍, കു​മ്പ​ളം, വെ​ള്ള​രി തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​റ്റ​ത്തൂ​രി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് വി​റ്റ​ഴി​യാ​തെ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കാ​റു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് മ​ല​യോ​ര ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ മി​ക്ക​വ​രും ഈ ​വ​ര്‍ഷം മ​ത്ത​ന്‍, കു​മ്പ​ളം, വെ​ള്ള​രി പോ​ലു​ള്ള വി​ള​ക​ള്‍ കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​ല്ല. ചെ​റു​കി​ട ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ വി​ള​ക​ളാ​ക​ട്ടെ മ​ഴ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ല്‍ ന​ശി​ച്ചു​പോ​യി. അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​ത് ഓ​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പേ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് പാ​ക​മാ​യു​മി​ല്ല.

    കാ​ട്ടാ​ന, മ​യി​ല്‍, മാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ശ​ല്യ​വും പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് പി​ന്തി​രി​യാ​ന്‍ ക​ര്‍ഷ​ക​രെ നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ച്ചു. ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ള​മാ​യി മ​റ്റ​ത്തൂ​രി​ല്‍ വി​ള​യി​ച്ച ട​ണ്‍ക​ണ​ക്കി​ന് പ​ച്ച​ക്ക​റി​യാ​ണ് ഹോ​ര്‍ട്ടി​കോ​ര്‍പ്പ് മു​ഖേ​ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. തി​രു​വ​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ​ച്ച​ക്ക​റി പോ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    മ​ത്ത​ങ്ങ, കു​മ്പ​ള​ങ്ങ, പ​യ​ര്‍ എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടു​ത​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ മ​റ്റ​ത്തൂ​ര്‍ സ്വാ​ശ്ര​യ​ക​ര്‍ഷ​ക ച​ന്ത​യി​ല്‍ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന് ന​ശി​ച്ചു​പോ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഈ ​ദു​ര​നു​ഭ​വം മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ല ക​ര്‍ഷ​ക​രും പ​ച്ച​ക്ക​റി​കൃ​ഷി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്ന​ത്.

    News Summary - no vegetables from Mattathur for the Onam markets this time
