ഇടിവിന് സഡൻ ബ്രേക്ക്: സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല

ഇടിവിന് സഡൻ ബ്രേക്ക്: സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ലtext_fields
കൊച്ചി: തുടർച്ചയായി നാലുദിവസം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. 70 ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണം ഇന്ന് വിപണനം നടക്കുന്നത്. 2,920 രൂപയാണ് നാലുദിവസം കൊണ്ട് പവന് കുറഞ്ഞത്. വെള്ളിവിലയും മാറ്ററമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
സ്വർണം പവന് 1,08,120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,515 രൂപയുമാണ് വില. ഇന്നലെ പവന് 600 രൂപയും ഗ്രാമിന് 75 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 230 രൂപയാണ് വില. ഇന്നലെ അഞ്ച് രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
ബുധനാഴ്ച പവന് 760 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,08,720 രൂപയും ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13590 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടുതവണയാണ് വില കുറഞ്ഞത്. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 40 രൂപയും പവന് 320 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് പവന് 960 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത്. ഒക്ടോബർ 11നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് 1, 11,040 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
അതേസമയം, അന്താരാഷ്ട്രവിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് ഇന്നും വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. 30.55 ഡോളർ കൂടി 4,179.49 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ വില. 0.74 ശതമാനമാണ് വർധന.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680
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