ഡ്രസ് കോഡിന്റെ വിന്റർ കളക്ഷനുകളിൽ ഫ്ലാറ്റ് 50% വിലക്കുറവ്!text_fields
തണുപ്പുകാലത്തെ കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷും ആകർഷകവുമാക്കാൻ വമ്പൻ ഓഫറുമായി പ്രമുഖ ബ്രാൻഡായ ഡ്രസ് കോഡ് (dresscodeksa.com) രംഗത്ത്. വിന്റർ ഫാബ്രിക്കുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ശേഖരത്തിന് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് 50% കിഴിവ് (FLAT 50% OFF) ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എക്കാലത്തും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രീമിയം ഫാബ്രിക്കുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമാണിത്.
കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി വിപണിയിൽ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഡ്രസ് കോഡ്, തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എപ്പോഴും മികച്ച സേവനവും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരവുമാണ് നൽകിവരുന്നത്. ഈ ശൈത്യകാലത്ത് തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി തുണിത്തരങ്ങളും അതിമനോഹരമായ ഡിസൈനുകളുമാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഓഫറിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ:
- ഫ്ലാറ്റ് 50% വിലക്കുറവ്: വിന്റർ ഫാബ്രിക്കുകൾ പകുതി വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
- പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി: ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.
- എലഗന്റ് കളക്ഷനുകൾ: ഫാഷൻ ലോകത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ശേഖരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
- 18 വർഷത്തെ വിശ്വാസ്യത: ദീർഘകാലത്തെ പാരമ്പര്യവും ഉപഭോക്തൃ വിശ്വാസവും കൈമുതലായുള്ള സ്ഥാപനം.
- ഈ ശൈത്യകാലം ഡ്രസ് കോഡിന്റെ സ്റ്റൈലിഷ് വസ്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കൂ!
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും ഓഫറുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: www.dresscodeksa.com
ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഇമെയിൽ വിലാസം: dresscoderiyadh@gmail.com