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    ഡ്രസ് കോഡിന്‍റെ വിന്‍റർ കളക്ഷനുകളിൽ ഫ്ലാറ്റ് 50% വിലക്കുറവ്!

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    ഡ്രസ് കോഡിന്‍റെ വിന്‍റർ കളക്ഷനുകളിൽ ഫ്ലാറ്റ് 50% വിലക്കുറവ്!
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    തണുപ്പുകാലത്തെ കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷും ആകർഷകവുമാക്കാൻ വമ്പൻ ഓഫറുമായി പ്രമുഖ ബ്രാൻഡായ ഡ്രസ് കോഡ് (dresscodeksa.com) രംഗത്ത്. വിന്‍റർ ഫാബ്രിക്കുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ശേഖരത്തിന് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് 50% കിഴിവ് (FLAT 50% OFF) ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എക്കാലത്തും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രീമിയം ഫാബ്രിക്കുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമാണിത്.

    കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി വിപണിയിൽ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഡ്രസ് കോഡ്, തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എപ്പോഴും മികച്ച സേവനവും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരവുമാണ് നൽകിവരുന്നത്. ഈ ശൈത്യകാലത്ത് തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി തുണിത്തരങ്ങളും അതിമനോഹരമായ ഡിസൈനുകളുമാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    ഓഫറിന്‍റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ:

    • ഫ്ലാറ്റ് 50% വിലക്കുറവ്: വിന്‍റർ ഫാബ്രിക്കുകൾ പകുതി വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
    • പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി: ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.
    • എലഗന്‍റ് കളക്ഷനുകൾ: ഫാഷൻ ലോകത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ശേഖരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
    • 18 വർഷത്തെ വിശ്വാസ്യത: ദീർഘകാലത്തെ പാരമ്പര്യവും ഉപഭോക്തൃ വിശ്വാസവും കൈമുതലായുള്ള സ്ഥാപനം.
    • ഈ ശൈത്യകാലം ഡ്രസ് കോഡിന്‍റെ സ്റ്റൈലിഷ് വസ്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കൂ!

    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും ഓഫറുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: www.dresscodeksa.com

    ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഇമെയിൽ വിലാസം: dresscoderiyadh@gmail.com

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