Madhyamam
    Market
    Posted On
    18 Feb 2026 8:50 PM IST
    Updated On
    18 Feb 2026 8:50 PM IST

    മിസ്റ്റർ ലൈറ്റിന്‍റെ എയർ ഫ്രയർ വിപണിയിൽ

    മിസ്റ്റർ ലൈറ്റിന്‍റെ എയർ ഫ്രയർ വിപണിയിൽ
    കോഴിക്കോട്​: പ്രമുഖ ഇലക്​ട്രിക്കൽ ട്രേഡിങ്​ കമ്പനിയായ മിസ്റ്റർ ലൈറ്റ്​ 15 ലിറ്ററിന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ എയർ ഫ്രയർ പുറത്തിറക്കി. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തി നിർമിച്ച അത്യാധുനിക എയർ ഫ്രയറാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.

    കേരളത്തിലെ അടുക്കളകളിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്​ എയർ ഫ്രയറുകൾ. ആധുനിക അടുക്കളകൾക്ക്​ യോജിച്ച രീതിയിൽ ഏറ്റവും മികവാർന്ന ഡിസൈനുകളിലാണ്​ മിസ്റ്റർ ലൈറ്റിന്‍റെ എയർ ഫ്രയറുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മിസ്റ്റർ ലൈറ്റ് സി. ഇ.ഒ ​ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അറിയിച്ചു.

    കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളി​ലെല്ലാം മിസ്റ്റർ ലൈറ്റിന്‍റെ എയർ ഫ്രയറുകൾ ലഭ്യമാകും.

