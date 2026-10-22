ജിയോ ഐ.പി.ഒ: രണ്ട് കാറ്റഗറികളിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണോ? ഈ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാം

ജിയോ ഐ.പി.ഒ: രണ്ട് കാറ്റഗറികളിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണോ? ഈ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാംtext_fields
യോഗ്യതയുള്ള റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഐ.പി.ഒയിൽ ഷെയർഹോൾഡർ ക്വാട്ടയിലും, റീട്ടെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ-ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പോലുള്ള മറ്റൊരൊറ്റ യോഗ്യതയുള്ള കാറ്റഗറിയിലും ബിഡ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ, ഓരോ കാറ്റഗറിയിലെയും പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയും അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അപേക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.
ആർ.ഐ.എല്ലിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സർവിസ് വിഭാഗമായ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ 30,213 കോടി രൂപയുടെ ഐ.പി.ഒ ഒക്ടോബർ 21നാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായി തുറന്നത്. പൂർണമായും പുതിയ 27 കോടി ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളുടെ വിൽപ്പനയാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ (OFS) ഒന്നുമില്ല. അർഹരായ നിക്ഷേപകർക്കായി 3,000 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2,500 കോടി രൂപ ആർ.ഐ.എൽ ഓഹരി ഉടമകൾക്കും 500 കോടി രൂപ ജീവനക്കാർക്കുമായാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഷെയർഹോൾഡർ ക്വാട്ടയ്ക്ക് ആർക്കാണ് യോഗ്യത?
റെഡ് ഹെറിങ് പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2026 ഒക്ടോബർ 14 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ആർ.ഐ.എല്ലിന്റെ പബ്ലിക് ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ കൈവശമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബങ്ങൾക്കും ഓഫർ ഡോക്യുമെന്റിലെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഷെയർഹോൾഡർ കാറ്റഗറിയിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ജിയോ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവിസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഈ ഷെയർഹോൾഡർ ക്വാട്ടയ്ക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കില്ല.
നിക്ഷേപകർക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറികളിൽ അപേക്ഷിക്കാനാകുമോ?
അതെ, സാധിക്കും. യോഗ്യതയുള്ള ആർ.ഐ.എൽ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഷെയർഹോൾഡർ ക്വാട്ടയിലും, കൂടാതെ തങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയിലും ഐ.പി.ഒ നിയമങ്ങൾക്കും പരിധികൾക്കും വിധേയമായി വേറെതന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന്, യോഗ്യതയുള്ള ഒരു നിക്ഷേപകന് ഷെയർഹോൾഡർ കാറ്റഗറിയിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ ബിഡ് ചെയ്യാനും റീട്ടെയിൽ കാറ്റഗറിയിൽ മറ്റൊരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കഴിയും. റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് പരമാവധി 14 ലോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 168 ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ വരെ അപേക്ഷിക്കാം. പ്രൈസ് ബാൻഡിന്റെ ഉയർന്ന പരിധിയിൽ ഇതിന്റെ മൂല്യം 1,87,992 രൂപയാണ്. എന്നാൽ എൻ.ഐ.ഐ കാറ്റഗറിയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവർ കുറഞ്ഞത് 15 ലോട്ടുകൾക്ക് (180 ഓഹരികൾ) അപേക്ഷിക്കണം, ഇതിന്റെ മൂല്യം 2,01,420 രൂപയാണ്.
എന്നാൽ വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റീട്ടെയിൽ, എൻ.ഐ.ഐ കാറ്റഗറികൾ പരസ്പരം വിപരീതമാണ്. അതായത്, ഒരു നിക്ഷേപകന് ഒരേസമയം ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറികളിലും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായേക്കാം. എന്നാൽ ആർ.എച്ച്.പി നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഷെയർഹോൾഡർ കാറ്റഗറിയെ യോഗ്യതയുള്ള മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
യോഗ്യതയുള്ള ആർ.ഐ.എൽ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഷെയർഹോൾഡർ കാറ്റഗറിയിലും തങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള മറ്റ് കാറ്റഗറികളിലും ആർ.എച്ച്.പി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അപേക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ ഒന്നിലധികം അപേക്ഷകൾ നൽകുന്നത് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത സ്വയം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് നിക്ഷേപകർ കരുതരുത്.
നിക്ഷേപകർ ഒഴിവാക്കേണ്ട തെറ്റുകൾ
നിക്ഷേപകർ ഷെയർഹോൾഡർ കാറ്റഗറിയിലെ അപേക്ഷ പരിധി 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നിലനിർത്തുകയും ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.
പാാൻ കാർഡ്, ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്നും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കണം. ബിഡ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആർ.എച്ച്.പിയിലെ പ്രൈസ് ബാൻഡ്, ലോട്ട് സൈസ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിമിറ്റുകൾ, ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും ബാധകമായ നിബന്ധനകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കണം.
യോഗ്യതയുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറികളിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ലെന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് വൻതോതിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിന് സാധ്യത കുറവാണെന്നും നിക്ഷേപകർ ഓർക്കണം. യോഗ്യതയുള്ള ജീവനക്കാർ ബിഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എംപ്ലോയി റിസർവേഷന്റെ പ്രത്യേക യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അപേക്ഷാ പരിധികളും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
നിക്ഷേപകർക്ക് തങ്ങളുടെ ബ്രോക്കറുടെ ഐ.പി.ഒ സെക്ഷൻ വഴി ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഐ.പി.ഒ തിരഞ്ഞെടുത്ത്, അനുയോജ്യമായ കാറ്റഗറി നൽകി, ബിഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും തുകയും രേഖപ്പെടുത്തി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. യു.പി.ഐ വഴി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പേയ്മെന്റ് മാൻഡേറ്റ് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചുരുക്കത്തിൽ, അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയും ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും ബാധകമായ നിയമങ്ങളും നിക്ഷേപകർ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം. നിർദ്ദേശിച്ച രീതി കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്നത് അപേക്ഷയിലെ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, അലോട്ട്മെന്റ് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.