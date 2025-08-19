Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    19 Aug 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    19 Aug 2025 9:47 AM IST

    ഓ​ണ​ത്തി​നുശേ​ഷം മിൽമ പാൽ​ വില കൂടും

    ഓ​ണ​ത്തി​നുശേ​ഷം മിൽമ പാൽ​ വില കൂടും
    മിൽമ പാൽ​ വില കൂടും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഓ​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷം മി​ൽ​മ പാ​ൽ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ആ​ഗ​സ്‌​റ്റ്‌ 29ന്‌ ​ചേ​രു​ന്ന ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്‌ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ചെ​ല​വ്‌ ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്‌ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ക്ഷീ​ര​ക​ർ​ഷ​ക​ർ പാ​ൽ​വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്‌. 2022 ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ്‌ മി​ൽ​മ പാ​ലി​ന്​ ലി​റ്റ​റി​ന്‌ ആ​റു രൂ​പ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്‌ 52 രൂ​പ​യാ​ക്കി​യ​ത്‌.

    നാ​ളെ മു​ത​ൽ കു​പ്പി​യി​ലും

    മി​ൽ​മ​യു​ടെ പാ​ൽ ഇ​നി കു​പ്പി​യി​ലും ല​ഭി​ക്കും. ഒ​രു ലി​റ്റ​ര്‍ ബോ​ട്ടി​ല്‍ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തും. 70 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ല. ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഫു​ഡ്‌​ഗ്രേ​ഡ് ബോ​ട്ടി​ലാ​ണ് പാ​ക്കി​ങ്ങി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മി​ല്‍മ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്​​സ​ൻ മ​ണി വി​ശ്വ​നാ​ഥ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്‌ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്‌. തു​ട​ർ​ന്ന്‌ വി​പ​ണി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച ശേ​ഷം കൊ​ല്ലം, ആ​ല​പ്പു​ഴ, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക്‌ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും.​മി​ൽ​മ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ. ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ​പോ​റ്റി, കെ.​ആ​ർ. മോ​ഹ​ന​ൻ പി​ള്ള, ജ​യ വി​ശ്വ​നാ​ഥ്‌ എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക്ഷീ​ര​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്‌ ഇ​ൻ​സെ​ന്‍റീ​വ്​

    ക്ഷീ​ര​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്‌ ഓ​ണ​ത്തി​ന്‌ മി​ൽ​മ 4.8 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ൻ​സെ​ന്റീ​വ്‌ ന​ൽ​കും. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്‌ ഇ​ൻ​സെ​ന്റീ​വ്‌ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്‌.

    ജൂ​ലൈ മു​ത​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ പാ​ലി​ന്‌ ലി​റ്റ​റി​ന്‌ നാ​ലു രൂ​പ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ ഒ​രു രൂ​പ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റു രൂ​പ അ​ധി​കം ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം 39.6 കോ​ടി ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. ഇ​തി​ല്‍ 85 ശ​ത​മാ​നം ക്ഷീ​ര​ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ഇ​ന്‍സെ​ന്റീ​വാ​യി ന​ല്‍കി.

    X