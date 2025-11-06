Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 Nov 2025 7:43 AM IST
    date_range 6 Nov 2025 7:43 AM IST

    മില്‍മ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിലേക്കും ആസ്ട്രേലിയയിലേക്കും

    ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    മില്‍മ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിലേക്കും ആസ്ട്രേലിയയിലേക്കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ലേ​ക്കും ന്യൂ​സി​ല​ന്‍ഡി​ലേ​ക്കും ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ മി​ല്‍മ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ആ​ര്‍.​ജി ഫു​ഡ്സ്, മി​ഡ്നൈ​റ്റ്സ​ണ്‍ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ എ​ന്നീ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ത്രി​ക​ക്ഷി ക​രാ​ർ. മി​ല്‍മ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കെ.​എ​സ്. മ​ണി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ എം.​ഡി ആ​സി​ഫ് കെ. ​യൂ​സ​ഫ്, ആ​ര്‍.​ജി ഫു​ഡ്സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ആ​ര്‍.​ജി. വി​ഷ്ണു, മി​ഡ്നൈ​റ്റ്സ​ണ്‍ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ഉ​ട​മ ബി​ന്ദു ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ധാ​ര​ണ പ്ര​കാ​രം മി​ല്‍മ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ര്‍.​ജി ഫു​ഡ്സ് ന​ട​ത്തും. ഗ​താ​ഗ​തം, ക​സ്റ്റം​സ് ക്ലി​യ​റ​ന്‍സ്, ച​ര​ക്ക് കൈ​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​തി​ല്‍പെ​ടും. ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ല്‍ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന നി​ര്‍വ​ഹ​ണം, സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, ഏ​കോ​പ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മി​ഡ്നൈ​റ്റ്സ​ണ്‍ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കും.

    മി​ല്‍മ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ വി​പ​ണി വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ക​രാ​റെ​ന്ന് കെ.​എ​സ് മ​ണി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ര്‍.​ജി ഫു​ഡ്സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ആ​ര്‍.​ജി. ര​മേ​ഷ്, എം.​ഡി അം​ബി​ക ര​മേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മി​ല്‍മ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ന്‍ഡ് ക്യു ​എ സീ​നി​യ​ര്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ വി.​എ​സ്. മു​രു​ക​ന്‍ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
