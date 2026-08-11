മിൽക്കി മിസ്റ്റ് ഐ.പി.ഒ തുറന്നു: നിക്ഷേപകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 7 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

മിൽക്കി മിസ്റ്റ് ഐ.പി.ഒ തുറന്നു: നിക്ഷേപകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 7 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾtext_fields
മിൽക്കി മിസ്റ്റ് ഡയറി ഫുഡ് ഐ.പി.ഒ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായി തുറന്നു. ആഗസ്റ്റ് 13നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. പബ്ലിക് ഓഫറിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏഴ് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്: 1553 കോടി രൂപയുടെ പബ്ലിക് ഇഷ്യുവിൽ പുതിയ ഓഹരികളുടെ ഇഷ്യുവും (Fresh Issue) ഓഫർ ഫോർ സെയിലും (OFS) ഉൾപ്പെടുന്നു.
മിൽക്കി മിസ്റ്റ് ഡയറി ഫുഡ് ഐ.പി.ഒ തുക
1553 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ബുക്ക്-ബിൽട്ട് ഇഷ്യു ആണ് മിൽക്കി മിസ്റ്റ് ഡയറി ഫുഡ് ഐ.പി.ഒ. ഇതിൽ 1,428 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 10.20 കോടി പുതിയ ഓഹരികളും, 125 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 0.89 കോടി ഓഹരികളുടെ ഓഫർ ഫോർ സെയിലും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഐ.പി.ഒ
ഐ.പി.ഒ വില നിലവാരം
ഓഹരി ഒന്നിന് 133 രൂപ മുതൽ 140 രൂപ വരെയാണ് കമ്പനി ഐ.പി.ഒ വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ വില പരിധിക്കുള്ളിൽ ബിഡ് ചെയ്യാം.
ലോട്ട് സൈസും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപവും
ഒരു ലോട്ട് 107 ഓഹരികളായാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വില പരിധിയുടെ ഉയർന്ന പരിധി പ്രകാരം, റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു ലോട്ടിനായി കുറഞ്ഞത് 14,980 രൂപ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടി വരും.
ഐ.പി.ഒ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, ലിസ്റ്റിങ് തീയതികൾ
ഓഹരി അലോട്ട്മെന്റ് ആഗസ്റ്റ് 14ന് അന്തിമമാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ആഗസ്റ്റ് 18ന് എൻ.എസ്.ഇ (NSE), ബി.എസ്.ഇ (BSE) എന്നീ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും ഓഹരികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും.
നിക്ഷേപക വിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള സംവരണം
ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബയേഴ്സിനുള്ള ഓഹരികൾ നെറ്റ് ഓഫറിന്റെ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടരുത്. റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്കായി കുറഞ്ഞത് 35 ശതമാനവും, നോൺ-ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നിക്ഷേപകർക്കായി കുറഞ്ഞത് 15 ശതമാനവും നെറ്റ് ഓഫറിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു.
ഐ.പി.ഒ തുക എ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
ഐ.പി.ഒ വഴി സമാഹരിക്കുന്ന തുകയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കടം വീട്ടുന്നതിനും ബിസിനസ് വിപുലീകരണത്തിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചില വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനോ മുൻകൂട്ടി അടയ്ക്കുന്നതിനോ കമ്പനി ഏകദേശം 496.86 കോടി രൂപയും, പെരുമ്പുറത്തെ നിർമാണ പ്ലാന്റ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള മൂലധനച്ചെലവിനായി (CapEx) 469.24 കോടി രൂപയും ഉപയോഗിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു.
കൂടാതെ വിസി കൂളറുകൾ, ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറുകൾ, ചോക്ലേറ്റ് കൂളറുകൾ എന്നിവക്കായി ഏകദേശം 155.31 കോടി രൂപയും വിനിയോഗിക്കും. ബാക്കി തുക പൊതുവായ കോർപ്പറേറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കും.
എന്താണ് മിൽക്കി മിസ്റ്റ് ഡയറി ഫുഡിന്റെ പ്രവർത്തനം?
2014 ജൂലൈയിൽ സ്ഥാപിതമായ മിൽക്കി മിസ്റ്റ് ഡയറി ഫുഡ്, മൂല്യവർധിത ഡയറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡ് കമ്പനിയാണ്. ചീസ്, പനീർ, വെണ്ണ, തൈര്, നെയ്യ്, ഐസ്ക്രീം, ശീതീകരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, റെഡി-ടു-ഈറ്റ്, റെഡി-ടു-കൂക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ചോക്ലേറ്റുകൾ എന്നിവ ഇവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ബ്രാന്റായ 'മിൽക്കി മിസ്റ്റ്' കൂടാതെ സ്മാർട്ട് ഷെഫ്, കപ്പെല്ല, മിസ്റ്റി ലൈറ്റ്, ബ്രിയാസ്, അസൽ തുടങ്ങിയ സബ്-ബ്രാൻഡുകളും കമ്പനിക്കുണ്ട്.
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