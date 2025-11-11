Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Market
    Posted On
    11 Nov 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    11 Nov 2025 11:05 AM IST

    ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യി വി​പ​ണി ഒ​രു​ങ്ങി

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ വി​പ​ണി​യി​ൽ ച​ല​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍
    ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യി വി​പ​ണി ഒ​രു​ങ്ങി
    മ​ത്ര സൂ​ക്കി​ലെ കാ​ഴ്ച,

    മ​ത്ര: ഒ​മാ​ന്‍റെ 55ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം‌ ക​ള​റാ​ക്കാ​ന്‍ വി​പ​ണി ഒ​രു​ങ്ങി. ദേ​ശീ​യ​വ​ര്‍ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ചാ​ലി​ച്ച ധാ​രാ​ളം ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ല്‍ക്കാ​നാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക​ണ്ണും മ​ന​സും കു​ളി​ര്‍പ്പി​ക്കും വി​ധ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​പ​ണി കീ​ഴ​ട​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്‌.

    ഒ​മാ​ന്‍ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്‍റെ​യും മു​ന്‍ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സു​ൽ​ത്താ​ന്‍ ഖാ​ബൂ​സി​ന്‍റെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്ത ഷാ​ളു​ക​ള്‍, ടീ​ഷ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍, കു​ട്ടി​യു​ടു​പ്പു​ക​ള്‍, ബാ​ഡ്ജു​ക​ള്‍, ബാ​ന​റു​ക​ള്‍, വി​വി​ധ വ​ലു​പ്പ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള കൊ​ടി​തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ക​ട​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി നി​ര​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.ദേ​ശീ​യ ചി​ഹ്ന​മാ​യ ഖ​ഞ്ജ​ര്‍ പി​ടി​പ്പി​ച്ച പെ​ന്നു​ക​ൾ, വാ​ച്ച്, കേ​ശാ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ദേ​ശീ​യ വ​ര്‍ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വാ​ങ്ങാ​ന്‍ കി​ട്ടും.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ല്‍ക്കാ​നാ​യി മ​ത്ര​യി​ലെ വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ നി​ല​യി​ൽ


    വി​വി​ധ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള മൂ​വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ടി​ക​ള്‍ പാ​റി​പ്പ​റ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്ങും. ദി​ഷ്ദാ​ശ​യി​ല്‍ പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന ഒ​മാ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ ചി​ഹ്ന​മാ​യ സ്വ​ര്‍ണ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ഖ​ഞ്ച​റു​ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്ല ഡി​മാ​ന്‍റാ​ണ്‌. സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റും​വി​ധ​മു​ള്ള ബ്രേ​സ്ലെ​റ്റു​ക​ളും വി​പ​ണി കീ​ഴ​ട​ക്കു​ന്നു. സ്വ​ദേ​ശി ക​ലാ​കാ​ര​ന്‍ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത സു​ല്‍ത്താ​ന്‍റെ ചി​ത്ര​മു​ള്ള ഷാ​ള്‍ ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ വി​റ്റു​പോ​കു​ന്ന​താ​യി മ​ത്ര​യി​ലെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നാ​യ ഹി​ജാ​സ് പൊ​ന്നാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു‌. ഒ​മാ​ന്‍ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന വി​ദേ​ശ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ വി​വി​ധ ത​രം ദേ​ശീ​യ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ള്‍ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ര്‍മ​ക്കെ​ന്നോ​ണം വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്.



    പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മൊ​ത്ത​വി​ത​ര​ണ ക​ച്ച​വ​ട​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഡേ ​സീ​സ​ന്‍ ക​ച്ച​വ​ടം‌ ഇ​പ്പോ​ള്‍ കാ​ര്യ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ. പൊ​തു​വേ​യു​ള്ള മാ​ന്ദ്യം ചി​ല്ല​റ വി​പ​ണി​യെ വ​ല്ലാ​തെ ബാ​ധി​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ സീ​സ​ന്‍ വി​പ​ണി ഉ​ണ​ര്‍ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ടു​ത്ത് വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ വി​പ​ണി​യി​ൽ ച​ല​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്വ​ദേ​ശി ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക ഫീ​സ് ന​ല്‍കി അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന അ​റി​യി​പ്പു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ല്‍പ്പ​ന ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല

