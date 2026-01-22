Begin typing your search above and press return to search.
    22 Jan 2026 9:23 AM IST
    22 Jan 2026 9:23 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ആ​ഡം​ബ​ര വ​സ​തി 13 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മി​ന് വി​റ്റു; ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര്‍ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള വ​സ​തി​യാ​യി ‘സ്കൈ ​പാ​ല​സ്’

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ജ​സീ​റ അ​ല്‍ ഹം​റ വാ​ള്‍ഡോ​ര്‍ഫ് അ​സ്റ്റോ​റി​യ അ​ള്‍ട്രാ ല​ക്ഷ്വ​റി റ​സി​ഡ​ന്‍സി​ലെ ‘സ്കൈ ​പാ​ല​സ്’ റെ​ക്കോ​ര്‍ഡ് വി​ല​യാ​യ 13 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മി​ന് (35.4 മി​ല്യ​ണ്‍ ഡോ​ള​ര്‍) വി​റ്റു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം 5.5 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്(1.5 കോ​ടി ഡോ​ള​ര്‍) സി​ഗ്നേ​ച്ച​ര്‍ പെ​ന്‍തൗ​സി​ന്‍റെ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ഗോ​ള ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ല്‍-​നി​ക്ഷേ​പ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ കീ​ര്‍ത്തി ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര്‍ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഒ​റ്റ യൂ​നി​റ്റ് വ​സ​തി​യാ​യി ‘സ്കൈ ​പാ​ല​സ്’ മാ​റി. വ​ട​ക്ക​ന്‍ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ്രീ​മി​യം വാ​ട്ട​ര്‍ഫ്ര​ണ്ട് ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക്ക് വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ട​പാ​ടെ​ന്ന് വി​ല്‍പ്പ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച അ​ല്‍ഹം​റ ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബീ​ച്ച് ഫ്ര​ണ്ട് വാ​ള്‍ഡ്റോ​ഡ് അ​സ്റ്റോ​റി​യ റ​സി​ഡ​ന്‍സ് ട​വ​റി​ന്‍റെ മു​ക​ളി​ലെ നി​ല​യി​ലാ​ണ് ‘സ്കൈ ​പാ​ല​സ്’ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 10,000 ച​തു​ര​ശ്ര വി​സ്തൃ​തി​യി​ല്‍ മൂ​ന്നു​നി​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​വ​സ​തി. വി​സ്തൃ​തി​ക്കൊ​പ്പം സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പു ന​ല്‍കു​ന്ന രൂ​പ​ല്‍ക​ല്‍പ്പ​ന​യി​ലു​ള്ള സ്കൈ ​പാ​ല​സി​ല്‍ നി​ന്ന് അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ ഗ​ള്‍ഫ്, വി​ന്‍ അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റ് ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് റി​സോ​ര്‍ട്ട്, പ​ര്‍വ​ത നി​ര​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കും. റ​സ​ഡി​ന്‍റ് ലോ​ഞ്ച്, ലൈ​ബ്ര​റ​റി, സി​ഗാ​ര്‍ ലോ​ഞ്ച്, സി​നി​മാ തി​യേ​റ്റ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ ഫെ​റി സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​വും സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. 6000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള​താ​ണ് ട​വ​റി​നു​ള്ളി​ലെ സി​ഗ്നേ​ച്ച​ര്‍ പെ​ന്‍തൗ​സ്.

    സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യും പ​രി​ഷ്കൃ​ത​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും മു​ന്‍ നി​ര്‍ത്തി​യു​ള്ള​താ​ണ് 360 ഡി​ഗ്രി പ​നോ​ര​മ കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന വ​സ​തി​യു​ടെ രൂ​പ​ക​ല്‍പ്പ​ന. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം ഊ​ട്ടി ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ച​രി​ത്ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:UAE NewsRas Al KhaimaLuxury housegulfnewsmalayalam
    News Summary - Luxurious home sold for Dh130 million in Ras Al Khaimah; ‘Sky Palace’ becomes most expensive home
