Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightകേരളത്തിന്‍റെ തേയില,...
    Market
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:15 AM IST

    കേരളത്തിന്‍റെ തേയില, കാപ്പി ഉൽ​പാദനം 1.45 ലക്ഷം ടൺ

    text_fields
    bookmark_border
    കേരളത്തിന്‍റെ തേയില, കാപ്പി ഉൽ​പാദനം 1.45 ലക്ഷം ടൺ
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: പോ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തേ​യി​ല, കാ​പ്പി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 1,45,370 ട​ൺ. 35,697 ഹെ​ക്ട​റി​ലാ​യി 57,290 ട​ൺ തേ​യി​ല​യും 85,957 ഹെ​ക്ട​റി​ൽ 88,080 ട​ൺ കാ​പ്പി​യു​മാ​ണ്​ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ മൊ​ത്തം തേ​യി​ല ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ 4.4 ശ​ത​മാ​ന​വും കാ​പ്പി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ 23.7 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഹി​തം. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടീ ​ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​തി​ൽ​ത​ന്നെ കേ​ര​ള​മാ​ണ്​ മു​ന്നി​ൽ. രാ​ജ്യ​ത്തെ റ​ബ​ർ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ 71 ശ​ത​മാ​ന​വും ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ണ്. തേ​യി​ല​യു​ടെ 13 ശ​ത​മാ​നം ത​മി​ഴ്​​നാ​ടും കാ​പ്പി​യു​ടെ 71 ശ​ത​മാ​നം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യും ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ മൊ​ത്തം തേ​യി​ല ഉ​ൽ​​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​റി​ലൊ​ന്ന്​ ഈ ​മൂ​ന്ന്​ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. സ്വാ​ഭാ​വി​ക റ​ബ​റി​ന്‍റെ നാ​ലി​ൽ മൂ​ന്നും കാ​പ്പി​യു​ടെ അ​ഞ്ചി​ൽ നാ​ലും ഈ ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​ണ്. തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ 63 ശ​ത​മാ​ന​വും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ 47 ശ​ത​മാ​ന​വും ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ണ്.

    കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 12.5 ല​ക്ഷം ക​ർ​ഷ​ക​ർ 11.9 ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​റി​ൽ തോ​ട്ട​വി​ള കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ 58 ശ​ത​മാ​നം ഈ ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. 2024-25ൽ 5,75,005 ​ഹെ​ക്ട​റി​ലാ​യി 6,24,750 ട​ൺ റ​ബ​റും 40,345 ഹെ​ക്ട​റി​ലാ​യി 18,310 ട​ൺ ഏ​ല​വും കേ​ര​ളം ഉ​ൽ​​പാ​ദി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newstea and coffeeKerala NewsLatest News
    News Summary - Kerala's tea and coffee production
    Similar News
    Next Story
    X