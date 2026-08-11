Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightസ്വർണ വില ഉച്ചക്ക്...
    Market
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 3:00 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 3:00 PM IST

    സ്വർണ വില ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഇടിഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വർണ വില ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഇടിഞ്ഞു
    cancel

    കൊച്ചി: രാവിലെ കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണവില ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഇടിഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 120 രൂപയും പവന് 960 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ യഥാക്രമം 14,100 രൂപയും 1,12,800 രൂപയുമായി.

    രാവിലെ ഗ്രാമിന് 290 രൂപ കൂടി പവന് 2,320 രൂപയും കൂടിയ സ്വർണം ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് കൈവരിച്ചിരുന്നു. പവന് 1,13,760 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14,220 രൂപയുമായിരുന്നു വില. അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 4,412.78 ഡോളറായിരുന്ന സ്​പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസ് വില 4,373.19 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നു.

    ഇന്നലെ പവന് 280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. 1,11,440 രൂപയായിരുന്നു പവൻ വില. തുടർച്ചയായ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് 6,000 രൂപയിലധികം ഉയർന്ന ശേഷമാണ് ഇന്നലെ ചെറിയ ഇടിവുണ്ടായത്.

    ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ് സ്വർണം റെക്കോഡ് വിലയിലെത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. പിന്നീട് ഗ്രാമിന് 12,845 രൂപയായും പവന് 1,02,760 രൂപയായും ഇടിഞ്ഞു. എന്നാൽ, യു.എസ്-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിൽ അയവുവന്നതോടെ സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിക്കുകയായിരുന്നു.

    ആഗസ്റ്റിലെ സ്വർണവില

    01: 1,05,760

    02: 1,05,760

    03: 1,05,760

    04: 1,05,600

    05: 1,06,880 (Morning)

    05: 1,07,680 (Evening)

    06: 1,09,800

    07: 1,09,920

    08. 1,11,720

    9: 111720

    10: 111440

    11: 1,13,760 (Morning)

    1,12,800 (Evening)

    ജൂലൈയിലെ സ്വർണവില

    01: 1,03,240 (Lowest of Month)

    01: 104320 (Evening)

    02: 1,05,440 (Morning)

    02: 1,06,800 (Evening)

    03: 1,07,800

    04: 1,07,600 (Morning)

    06: 1,07,520 (Morning)

    07: 1,06,520

    08: 1,05,960 (Morning)

    08: 1,04,960 (After noon)

    09: 1,05,040 (Morning)

    09: 1,05,920 (After noon)

    10: 1,06,200

    11: 105840

    12: 105840

    13: 104800

    14: 1,04,720

    15: 1,05,280

    16: 1,05,080 (Morning)

    17: 1,04,520

    18: 1,05,080

    19: 1,05,080

    20: 1,05,200

    21: 1,05,760

    22: 1,07,440

    23: 1,08,000 (Morning)

    24: 1,05,840 (After noon)

    25: 1,06280

    27: 1,06,960 (Morning)

    28: 1,05,720

    29: 1,05,240

    30: 1,05,840

    31: 1,06,040

    ജൂണിലെ സ്വർണവില

    1: 1,14,560

    2: 1,14,560

    3: 1,14,560

    4: 1,14,480

    5: 1,14,200

    6: 112000

    7: 112000

    8: 1,11,240

    9: 1,12,320

    10: 10,09,160

    10: 108360

    11: 1,06,800

    12: 1,08,960

    13: 1,09,320

    14: 1,09,320

    15: 1,11,120

    16: 1,11,000

    17: 1,10,800

    18: 1,09,640

    19: 1,06,960

    20: 107120

    21: 107120

    22: 107440 ( Morning)

    22: 108520 (Evening)

    23: 1,07,000 ( Morning)

    23: 1,06,040 (Evening)

    24: 1,05,840 ( Morning)

    24: 1,04,800 (Evening)

    25: 1,02,760 (Lowest of Month)

    25: 1,03,640 (Evening)

    26: 1,03,840 (Morning)

    26: 1,04,680 (Evening)

    27: 1,05,560 (Morning)

    28: 1,05,560

    29: 1,04,880 (Morning)

    29: 1,04,080 (Evening)

    30: 1,02,760 (Lowest of Month)

    30: 1,04,160

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gold RateGoldGold Price
    News Summary - kerala gold price
    Similar News
    Next Story
    X