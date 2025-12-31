Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Market
    date_range 31 Dec 2025 9:49 AM IST
    date_range 31 Dec 2025 9:49 AM IST

    ഇന്നും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിനം

    കൊച്ചി: തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,455 രൂപയും പവന് 240 കുറഞ്ഞ് 99,640 രൂപയുമായി. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 12,485 രൂപയും പവന് 99,880 രൂപയുമായിരുന്നു.

    18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,240 രൂപയും 14 കാരറ്റിന് 20 കുറഞ്ഞ് 7,975 രൂപയുമായി. വെള്ളിവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 243 രൂപയാണ് വില.

    ആഗോളവിപണിയിൽ നേരിയ വർധന

    ആഗോള വിപണിയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടുദിവസം വൻതോതിൽ ഇടിഞ്ഞ സ്വർണവില ഇന്ന് ​നേരിയ മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. ​ട്രോയ് ഔൺസിന് 22 ഡോളർ കൂടി 4,349.55 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ സ്​പോട്ട് ഗോൾഡ് വില. 0.49 ശതമാനമാണ് വർധിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇന്നലെ രാവിലെ കേരളത്തിൽ വില നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ 4,363.24 ഡോളറായിരുന്നു ​ട്രോയ് ഔൺസിന് വില. പിന്നീട് വൈകീട്ടോടെയാണ് ഇടിഞ്ഞത്. അതിനാൽ, ഇന്നത്തെ വീണ്ടെടുപ്പ് കേരളത്തിലെ വിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കില്ല.

    ഇന്നലെ ​ട്രോയ് ഔൺസിന് 170.92 ഡോളർ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 3.77 ശതമാനമാണ് ഇടിഞ്ഞത്. റെക്കോഡ് നിരക്കായ 4,549.71 ഡോളറിലെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില ഇടിഞ്ഞത്. 4,361.10 ഡോളറാണ് യു.എസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്ക്.

