സ്വർണവില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു; പവന് ലക്ഷത്തിന് താഴെ

സ്വർണവില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു; പവന് ലക്ഷത്തിന് താഴെtext_fields
കൊച്ചി: തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി വെവ്വേറെ വിലനിലവാരത്തിൽ വിപണനം നടത്തിയിരുന്ന കേരളത്തിലെ രണ്ട് സ്വർണവ്യാപാരി സംഘടനകളും ഇന്ന് ഒരേവിലയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഗ്രാമിന് 12,485 രൂപയും പവന് 99,880 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.
കെ. സുരേന്ദ്രൻ, അഡ്വ. എസ്. അബ്ദുൽ നാസർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ജി.എസ്.എം.എ) ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 265 രൂപയും പവന് 2120 രൂപയുമാണ് കുറച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് 1,02,000 രൂപയായിരുന്നു ഇവരുടെ വില.
ഭീമ ഗോവിന്ദൻ, ജസ്റ്റിൻ പാലത്ര എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (എ.കെ.ജി.എസ്.എം.എ) ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 230 രൂപയും പവന് 1,840 രൂപയും കുറച്ചു. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് ഗ്രാമിന് 12765രൂപയും പവന് 1,02,120 രൂപയുമായിരുന്നു ഇവരുടെ വില.
രണ്ടുദിവസം കൊണ്ട് ജി.എസ്.എം.എ ഗ്രാമിന് 460 രൂപയും പവന് 3,680 രൂപയും കുറച്ചു. അതേസമയം, എ.കെ.ജി.എസ്.എം.എ ഗ്രാമിന് 520 രൂപയും പവന് 4,160 രൂപയും കുറച്ചു.
ആഗോളവിപണിയിൽ വില ഇടിയുന്നു
ട്രോയ് ഔൺസിന് 4500 ഡോളറിന് മുകളിലെ വരെ എത്തിയിരുന്ന സ്വർണം ആഗോളവിപണിയിൽ വൻ വിലയിടിവാണ് നേരിടുന്നത്. സ്പോട്ട് ഗോൾഡിന് ഇന്ന് മാത്രം 170.92 ഡോളർ കുറഞ്ഞു. 4,363.24 ഡോളറാണ് വില. 3.77 ശതമാനമാണ് ഇടിഞ്ഞത്. റെക്കോഡ് നിരക്കായ 4,549.71 ഡോളറിലെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില ഇടിഞ്ഞത്.
അതേസമയം, കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ യു.എസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്ക് ഇന്ന് പതിയെ തിരിച്ചു കയറുന്നുണ്ട്. 0.81 ശതമാനം കൂടി 4,378.70 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ വില. 35.10 ഡോളറാണ് കൂടിയത്.
ഇന്നലെ വില മാറിമറിഞ്ഞത് പലതവണ
ആഗോള വിപണിയിൽ വില ഇടിഞ്ഞതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുവിഭാഗം സ്വർണവ്യാപാരി സംഘടനകളും ഇന്നലെ പലതവണയായി വ്യത്യസ്ത വിലയാണ് നിശ്ചയിച്ചത്. ജി.എസ്.എം.എ മൂന്ന് തവണയും എ.കെ.ജി.എസ്.എം.എ നാലുതവണയുമാണ് വില മാറ്റി നിർണയിച്ചത്. ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാമിന് 12765രൂപയും പവന് 1,02,120 രൂപയുമാണ് എ.കെ.ജി.എസ്.എം.എ അംഗത്വമുള്ള ഷോറൂമുകളിലെ വില. അതേസമയം, ജി.എസ്.എം.എ ഷോറൂമുകളിൽ ഗ്രാമിന് 12,750 രൂപയും പവന് 1,02,000 രൂപയുമായിരുന്നു വൈകീട്ടത്തെ വില.
ഇരുവിഭാഗവും ഏറെനാളായി ഒരേവിലനിലവാരമാണ് പിന്തുടർന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ, ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 5.35ന് എ.കെ.ജി.എസ്.എം.എ ഗ്രാമിന് 110 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതോടെ വ്യത്യസ്ത വിലയായി. ശനിയാഴ്ച വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാമിന് 13055 രൂപയും പവന് 1,04,440 രൂപയുമായിരുന്നു എ.കെ.ജി.എസ്.എം.എയുടെ വില. അതേസമയം, ഗ്രാമിന് 12,945രൂപയും പവന് 1,03,560 രൂപയുമായിരുന്നു ജി.എസ്.എം.എയുടെ വില.
ഇന്നലെ രാവിലെ 65 രൂപ ഗ്രാമിന് കുറച്ച എ.കെ.ജി.എസ്.എം.എ ഉച്ച 12.10ന് 120 രൂപയും 1.55ന് 40രൂപയും 4.40ന് 65 രൂപയും കുറച്ചു. ഇതോടെ 290 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത്. രാവിലെ 1,03,920 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണവില വൈകീട്ടോടെ 1,02,120 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഈ അസോസിയേഷനിൽ അംഗത്വമുള്ള ജ്വല്ലറികളിൽ 2,320 രൂപയാണ് പവന് ഇടിഞ്ഞത്.
ഇന്നലെ രാവിലെ 9.20ന് ഗ്രാമിന് 12945 രൂപയും പവന് 1,03,560 രൂപയുമായിരുന്നു ജി.എസ്.എം.എ അസോസിയേഷന്റെ വില. എന്നാൽ, ആഗോളവിപണിയിൽ വില കുറഞ്ഞതോടെ ഉച്ചക്ക് 12.56ന് ഗ്രാമിന് 75രൂപയും വൈകീട്ട് 4.40ന് ഗ്രാമിന് 120 രൂപയും കുറച്ചു. ഇതോടെ ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 195 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാമിന് 12,750 രൂപയും പവന് 1,02,000 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
