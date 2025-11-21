Begin typing your search above and press return to search.
    Market
    Posted On
    21 Nov 2025 2:16 PM IST
    Updated On
    21 Nov 2025 2:16 PM IST

    സ്വർണവില ഉച്ചക്ക് കുറഞ്ഞു

    കൊച്ചി: രാവിലെ കൂടിയ സ്വർണവില ഇന്ന് (21/11/2025) ഉച്ചക്ക് കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റിന് ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,365 രൂപയും പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 90,920 രൂപയുമായി. 18കാരറ്റിന് ഗ്രാമിന് 35 കുറഞ്ഞ് 9350 രൂപയും പവന് 260 രൂപ കുറഞ്ഞ് 74,800 രൂപയുമാണ് വില.

    രാവിലെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വിലയിൽ 20 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു. 11,410 രൂപയായിരുന്നു ഗ്രാം വില. പവന് 160 രൂപ ഉയർന്ന് 91,280 രൂപയായായിരുനു രാവിലത്തെ വില.

    അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് വിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 0.36 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 4,045.94 ഡോളറായാണ് വില കുറഞ്ഞത്. രാവിലെ 4,072.87 ഡോളറായിരുന്നു. ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്ക് 0.42 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 4,043.11 ഡോളറായി. രാവിലെ 4,072.87 ഡോളറായിരുന്നു വില.

    വ്യാഴാഴ്ച രണ്ട് തവണയായി 55 രൂപയുടെ കുറവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായത്. പവന്റെ വിലയിൽ 440 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായത്. 91,560 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണവില 91,120 രൂപയായാണ് കുറഞ്ഞത്.

    നവംബറിലെ സ്വർണവില

    1. 90,200

    2. 90,200

    3. 90,320

    4 .89800

    5. 89,080 (Lowest of Month)

    6.89400 (രാവിലെ)

    6. 89880 (വൈകുന്നേരം)

    7. 89480

    8, 89480

    9. 89480

    10.90360 രാവിലെ)

    10. 90800 (വൈകുന്നേരം)

    11. 92,600 (രാവിലെ)

    11. 92280 (വൈകുന്നേരം)

    12. 92,040

    13. 93720 (രാവിലെ)

    13. 94,320 (ഉച്ച Highest of Month)

    14. 93,760 (രാവിലെ)

    14. 93,160 (ഉച്ച)

    15. 91,720

    16. 91,720

    17. 91,640 (രാവിലെ), 91,960 (ഉച്ച)

    18. 90,680

    19. 91,560

    20. 91,440(രാവിലെ) 91,120(വൈകുന്നേരം)

    21. 90,920 (രാവിലെ) 91,280 (ഉച്ച)

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില

    1- 87,000

    1- 87,440

    2- 87,040

    3- 86,560 (Lowest of Month)

    3- 86,920

    4- 87,560

    5- 87,560

    6- 88,560

    7- 89,480

    8 - 90,880

    9- 91,040

    10- 89,680 (രാവിലെ), 90, 720 (ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്)

    11- 91,120 (രാവിലെ) 91,720 (ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്)

    12- 91720

    13- 91960

    14- 94360 (രാവിലെ), 93160 (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്), 94120 (വൈകീട്ട്).

    15- 94,520 (രാവിലെ), 94,920 (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്)

    16- 94,920

    17- 97,360 (Highest of Month)

    18- 95960

    19- 95960

    20- 95,840

    21- 97,360 (രാവിലെ Highest of Month) 95,760 (വൈകീട്ട്)

    22- 93,280 (രാവിലെ) 92,320 (ഉച്ചക്ക് ശേഷം)

    23- 91,720

    24- 92000

    25 - 92120

    26 -92120

    27 91280 (രാവിലെ) 90400 (വൈകുന്നരം)

    28 -89,800 (രാവിലെ), 88,600 (വൈകുന്നരം)

    29 - 89,160 (രാവിലെ), 89,160 (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്)

    30- 88,360 (രാവിലെ), 89,080 (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്)

    31- 89,960 (രാവിലെ), 90,400 (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്)

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില

    1- 77,640 (Lowest of Month)

    2- 77800

    3- 78440

    4- 78360

    5- 78920

    6- 79560

    7- 79560

    8- 79480 (രാവിലെ)

    8- 79880 (വൈകുന്നേരം)

    9- 80880

    10- 81040

    11- 81040

    12- 81600

    13- 81520

    14 81520

    15- 81440

    16- 82080

    17- 81920

    18- 81520

    19- 81640

    20- 82240

    21- 82240

    22- 82560

    22- 82920

    23- 83840

    23- 84840

    24- 84600

    25- 83920

    26- 84240

    27- 84680

    28- 84680

    29- 85360

    29- 85720

    30- 86,760 (Highest of Month)

    30- 86120

