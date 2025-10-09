Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Market
    Posted On
    9 Oct 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 2:39 PM IST

    Kent Eco Sanctum -ഇടപ്പള്ളിയിലെ ആഡംബര ജീവിതത്തിന് പുതിയ വിലാസം

    Kent Eco Sanctum
    കൊച്ചി: എറണാകുളത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത്, ഇടപ്പള്ളി നോർത്, കുന്നുംപുരം ജങ്ഷനിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന Kent Eco Sanctum, Kent Constructions Pvt Ltd അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ അൾട്രാ പ്രീമിയം റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്ട് ആണ്. നഗരത്തിലെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ ശാന്തതയും ഒരുമിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പദ്ധതി രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    വിശാലമായ 3 & 4 BHK ഫ്ലാറ്റുകൾ

    Kent Eco Sanctum-ൽ ലഭ്യമായ 3 BHKയും 4 BHKയും ഉള്ള ഫ്ലാറ്റുകൾ വിശാലമായ ലിവിങ് സ്‌പേസുകളോടുകൂടി കുടുംബങ്ങൾക്കു സൗകര്യപ്രദവും ആഡംബരപരവുമായ ജീവിതം സമ്മാനിക്കുന്നു. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫിനിഷുകളും ആധുനിക ഡിസൈനുകളും ഓരോ വീടിനെയും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.

    സ്ഥലം – സൗകര്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം

    Kent Eco Sanctum-ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ ആണ്. എൻ.എച്ച് 66 (നാഷണൽ ഹൈവേ) നേരെ അഭിമുഖമായാണ് ലൊക്കേഷൻ. ലുലു മാൾ, അമൃത ആശുപത്രി, ഇടപ്പള്ളി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവക്കു സമീപം.

    പ്രമുഖ സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, ഷോപ്പിങ് സെന്ററുകൾ, ഹെൽത്ത്‌കെയർ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ദൂരത്തിൽ

    ആഡംബര സൗകര്യങ്ങൾ

    Kent Eco Sanctum-ൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകും:

    *ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് ചെയ്ത ഗാർഡൻകൾ

    *സ്വിമ്മിങ് പൂൾ

    *വിശാലമായ കാർ പാർക്കിങ്

    *ഹോം തിയേറ്റർ

    * ആധുനിക ജിം & ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ

    * ക്ലബ് ഹൗസ് & മൾട്ടി-പർപ്പസ് ഹാൾ

    * കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിസ്ഥലം

    * പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സംവിധാനങ്ങൾ (റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്, എൻർജി-എഫീഷ്യൻറ് ഡിസൈൻ തുടങ്ങിയവ)

    World-Class ബ്രാൻഡുകൾ

    Kent Eco Sanctum-ൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളും സാനിറ്ററി വെയറുകളും ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ്.

    Armani Roca – പ്രീമിയം സാനിറ്ററി വെയർ & ബാത്ത്‌റൂം സൊലൂഷൻസ്

    Gessi – ആഡംബര ഇറ്റാലിയൻ ബാത്ത്‌റൂം ഫിറ്റിങ്സ്

    കെന്റ് കോൺസ്ട്രക്ഷൻസ് –വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര്

    കേരളത്തിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ മുൻനിര കമ്പനികളിൽ ഒന്നായ Kent Constructions Pvt Ltd വർഷങ്ങളായി ഗുണമേന്മയും വിശ്വാസവും കൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ കർശനമായ ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോൾ, സമയബന്ധിതമായി പ്രോജക്റ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കൽ, ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദ സമീപനം എന്നിവ Kent Eco Sanctum-നെ കൂടുതൽ വിശ്വാസയോഗ്യമാക്കുന്നു.

    നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു

    പ്രോജക്റ്റിന്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാവി നിവാസികൾക്കായി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തി കൊണ്ട്, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ Kent Constructions പദ്ധതിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്.

    Kent Eco Sanctum ഒരു വാസസ്ഥലമാത്രമല്ല, അത് ഒരു ജീവിതശൈലിയാണ്. വിശാലമായ 3 & 4 BHK ഫ്ലാറ്റുകൾ, world-class ബ്രാൻഡുകൾ, സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, ഹോം തിയറ്റർ, കാർ പാർക്കിങ്, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇത് ഇടപ്പള്ളിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആഡംബര താമസ ഓപ്ഷൻ ആയി മാറുന്നു.

    Kochi -യിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നവീട് തേടുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് തന്നെ Buy Flats in Kochi & Flats for Sale in Kochi പരിശോധിക്കുക.

    Kent Eco Sanctum -Flats-for-sale-in-kochi
