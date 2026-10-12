പെട്രോളിന് 5 രൂപ, ഡീസലിന് 3 രൂപ: നയാരക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ധന വില വർധിപ്പിച്ച് ജിയോ

പെട്രോളിന് 5 രൂപ, ഡീസലിന് 3 രൂപ: നയാരക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ധന വില വർധിപ്പിച്ച് ജിയോtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ ഇന്ധന റീട്ടെയിലറായ ജിയോ-ബിപി പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 5 രൂപയും ഡീസൽ വില 3 രൂപയും വർധിപ്പിച്ചു. ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ ഈ വിലവർധനവ് നിലവിൽ വന്നു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 2,304 ഇന്ധന പമ്പുകളിലാണ് ഈ വിലകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നയാര എനർജി തങ്ങളുടെ 7,000ത്തോളം ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ വില വർധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ജിയോ-ബിപിയുടെ നടപടി.
അതേസമയം, പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ സാധാരണ ഇന്ധന വിലകളിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നതിനാൽ പൊതുമേഖലാ-സ്വകാര്യ ഇന്ധന വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില ഉയർന്നതാണ് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. നിലവിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില ഒരു ബാരലിന് 103 ഡോളറിന് മുകളിലാണ്. യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, യു.എസ് ഡബ്ല്യുടിഐ ക്രൂഡ്, ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്നിവയുടെ വാർഷിക പ്രകടനം 51 ശതമാനവും 62.5 ശതമാനവുമായി ഉയർന്നു.
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇന്ധന വില
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