Madhyamam
    17 Oct 2025 9:28 AM IST
    17 Oct 2025 9:34 AM IST

    ട്രെൻഡായി പുതിയ ഓഫർ; ലക്ഷത്തിനരികെ എത്തിയിട്ടും സ്വർണം വാങ്ങാൻ തിരക്കേറി

    ട്രെൻഡായി പുതിയ ഓഫർ; ലക്ഷത്തിനരികെ എത്തിയിട്ടും സ്വർണം വാങ്ങാൻ തിരക്കേറി
    മും​ബൈ: മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലോഹമായ സ്വർണത്തിന്റെ വില സർവകാല റെക്കോഡിലാണ്. ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ അ‌ധികം ​വൈകാതെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് സൂചന. വില എത്ര കൂടിയാലും സ്വർണം മാറ്റിനിർത്തിയുള്ള വിവാഹവും ആഘോഷവും ​മലയാളിക്കില്ല. പക്ഷെ, വില കുത്തനെ കൂടിയാൽ എങ്ങനെ സ്വർണം വാങ്ങുമെന്ന് ടെൻഷൻ അ‌ടിക്കണ്ട. കാരണം, ദീപാവലിയും വിവാഹ സീസണുമായതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ​പൊന്നു പോലെയാണ് ജ്വല്ലറിക്കാർ കാണുന്നത്. വില താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ ആഭരണ പ്രേമികൾ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആകർഷകമായ ഓഫർ പുറത്തിറക്കിയത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഹൃദയം കവരുകയാണെന്നാണ് വിവരം.

    സെൻകോ ഗോ​ൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്, മലബാർ ഗോ​ൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വില എത്ര കൂടിയാലും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വൻ ഇളവ് നൽകുന്നതാണ് ഓഫർ. അ‌തായത്, വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു തുക ​നേരത്തെ നൽകിയാൽ പിന്നീട് വില എത്ര കൂടിയാലും ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്തെ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

    സെൻകോ ഗോ​ൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ടിൽനിന്ന് 10 ഗ്രാം സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്രാമിന്റെ വില നൽകി ബുക്ക് ചെയ്യാം. ദീപാവലിക്ക് സ്വർണ വില വീണ്ടും കുതിച്ചുകയറിയാലും ആഭരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. 15 ശതമാനത്തോളം സ്വർണാഭരണ കച്ചവടവും ഈ ഓഫറിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി എം.ഡിയും സി.ഇ.ഒയുമായ സുവങ്കർ സെൻ പറഞ്ഞു. ജൂ​​ലൈലാണ് കമ്പനി ഇങ്ങനെയൊരു ഓഫർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഓഫർ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിച്ചതോടെ ദീപാവലി ബിസിനസിൽ 25 ശതമാനം വർധനവു​ണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

    വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വർണ വിലയുടെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രം നൽകിയാൽ ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്തെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാമെന്നാണ് മലബാർ ഗോ​ൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഓഫർ. മാത്രമല്ല, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സിൽവർ കോയിനും സൗജന്യമായി നൽകും. ഓഫറുകൾക്ക് ഈ മാസം അ‌വസാനം വരെയാണ് കാലാവധി. വില കൂടിയിട്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അ‌പേക്ഷിച്ച് കമ്പനിയുടെ വിൽപനയുടെ എണ്ണത്തിൽ അ‌ഞ്ച് ശതമാനവും തുകയിൽ 27 ശതമാനവും വർധനയുണ്ടായതായി ചെയർമാൻ എം.പി. അ‌ഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

