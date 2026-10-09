ഓഹരി വിപണിയിൽ മുന്നേറ്റം; 25 വർഷത്തെ ദൈർഘ്യമേറിയ പ്രതിവാര ഇടിവിന് വിരാമം

ഓഹരി വിപണിയിൽ മുന്നേറ്റം; 25 വർഷത്തെ ദൈർഘ്യമേറിയ പ്രതിവാര ഇടിവിന് വിരാമംtext_fields
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സും മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കി ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. നിഫ്റ്റി 288.65 പോയന്റ് (1.3%) ഉയർന്ന് 22,520.45-ൽ എത്തിയപ്പോൾ സെൻസെക്സ് 879.09 പോയന്റ് (1.23%) ഉയർന്ന് 72,472.33-ൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പ്രതിവാര ഇടിവിന് വിരാമമായി.
വ്യാപാരത്തിനിടയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സെൻസെക്സ് 1,075 പോയന്റിലധികം വർധിച്ച് 72,669.20 വരെ എത്തിയിരുന്നു. ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവിസസിന്റെ (ടി.സി.എസ്) മികച്ച ത്രൈമാസ ഫലങ്ങളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എ.ഐ) രംഗത്തെ വളർച്ചയും ഐ.ടി ഓഹരികൾക്ക് നൽകിയ കരുത്താണ് വിപണിയിലെ മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമായത്.
കഴിഞ്ഞ എട്ട് ആഴ്ചകളായി തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് ശേഷമാണ് വിപണി ഈ ആഴ്ച നേട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകയറിയത്. മുൻ ആഴ്ചകളിൽ നിഫ്റ്റി 8.7 ശതമാനവും സെൻസെക്സ് 8.4 ശതമാനവും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആഴ്ച നിഫ്റ്റി 50 0.4 ശതമാനവും സെൻസെക്സ് 0.8 ശതമാനവും നേട്ടമുണ്ടാക്കി.
ബാങ്കിങ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഹരികൾ ഈ ആഴ്ച 1.7 ശതമാനം നേട്ടമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഐ.ടി ഓഹരികൾ ഒരു ശതമാനം നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിരക്ക് വർധനവിന് ശേഷം ലിക്വിഡിറ്റി പിൻവലിക്കൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാത്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഹരികൾക്ക് തുണയായി.
ഈ ആഴ്ച 16 പ്രധാന മേഖലകളിൽ എട്ടെണ്ണവും നേട്ടമുണ്ടാക്കി. സ്മോൾ ക്യാപ് 0.5 ശതമാനം ഉയർന്നപ്പോൾ മിഡ് ക്യാപ് 0.1 ശതമാനവും ഉയർന്നു. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ കപ്പലുകൾക്കുനേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 0.7 ശതമാനം വർധിച്ച് ബാരലിന് 103 ഡോളറായി ഉയർന്നു. ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പണപ്പെരുപ്പത്തിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
നിഫ്റ്റി 50ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് വസ്ത്രവ്യാപാര ബ്രാൻഡായ ട്രെന്റാണ് (Trent). ട്രെന്റ് 13.1 ശതമാനം ഉയർന്ന് സൂചികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി. അതേസമയം, അദാനി എന്റർപ്രൈസസാണ് ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത്. ജി.ക്യു.ജി പാർട്ണേഴ്സിന്റെ ഓഹരി വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളെ തുടർന്ന് ഓഹരികൾ 6.5 ശതമാനം ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അതേസമയം, വരുമാന വളർച്ച പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരുകയും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിൽ താഴെയാകുകയും ചെയ്താൽ നിഫ്റ്റി 50 ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ പറഞ്ഞു.
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