റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്; മേയ് മാസത്തിൽ ഇറക്കുമതിയിൽ 21% വർധനവ്

റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്; മേയ് മാസത്തിൽ ഇറക്കുമതിയിൽ 21% വർധനവ്text_fields
സെന്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ എനർജി ആൻഡ് ക്ലീൻ എയർ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, മേയ് മാസത്തിൽ റഷ്യൻ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങിയ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികൾ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങൽ വർധിപ്പിച്ചതോടെ, ഏകദേശം 5.8 ബില്യൺ യൂറോ (6.7 ബില്യൺ ഡോളർ) മൂല്യമുള്ള റഷ്യൻ ഹൈഡ്രോകാർബണുകളാണ് ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്.
മേയ് മാസത്തിൽ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഇറക്കുമതിയുടെ 83 ശതമാനവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആയിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ മൂല്യം 4.8 ബില്യൺ യൂറോയാണ്. പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും കൽക്കരിയുടെയും ഇറക്കുമതി യഥാക്രമം 550 ദശലക്ഷം യൂറോ, 429 ദശലക്ഷം യൂറോ എന്നിങ്ങനെയാണ്. CREA-യുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയിലുണ്ടായ 21% വർധനവിന്റെ ഫലമായി മേയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതി അളവ് മുൻ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 8% വർധിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രധാന റിഫൈനിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വരവിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗുജറാത്തിലെ വാഡിനാർ റിഫൈനറിയിൽ എത്തിയ എണ്ണയുടെ അളവ് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 36% വർധിച്ചപ്പോൾ, ജാംനഗർ റിഫൈനിങ് കോംപ്ലക്സിലേക്കുള്ള വരവ് 14% വർധിച്ചതായി CREA വ്യക്തമാക്കി. ഈ വർഷം ആദ്യം ഇറക്കുമതി പുനരാരംഭിച്ചതിന് ശേഷം പൊതുമേഖലാ റിഫൈനറികളും റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് വിപുലീകരിച്ചു. 2025 നവംബർ അവസാനത്തോടെ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന ന്യൂ മംഗലാപുരം, വിശാഖപട്ടണം റിഫൈനറികൾ മാർച്ച് മാസത്തിൽ വാങ്ങൽ പുനരാരംഭിച്ചതിന് ശേഷവും അത് തുടരുകയാണ്. മേയ് മാസത്തിൽ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വരവ് ന്യൂ മംഗലാപുരത്ത് മുൻ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 13 ശതമാനവും, വിശാഖപട്ടണത്ത് 42 ശതമാനവും വർധിച്ചു.
ഒഡീഷയിലെ പാരദ്വീപ് റിഫൈനറിയും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവിലുള്ള റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ മേയ് മാസത്തിൽ ഇറക്കുകയുണ്ടായി. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും ഉപരോധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്മർദങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിലക്കിഴിവിലുള്ള റഷ്യൻ എണ്ണ ബാരലുകൾ ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആകർഷകമാണെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങളും വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങളും ആഗോള ഊർജ്ജ പ്രവാഹത്തെ മാറ്റിമറിച്ചപ്പോൾ, റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താവായി ഇന്ത്യ ഉയർന്നുവന്നു. വിലക്കിഴിവിൽ ലഭിക്കുന്ന റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികൾ നിരന്തരം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉയർന്ന ഊർജ ചെലവുകൾ നികത്താനും റിഫൈനിങ് ലാഭം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചു.
പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വിതരണം വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതിയിൽ റഷ്യൻ എണ്ണ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മേയ് മാസത്തിൽ റഷ്യയുടെ ക്രൂഡ് കയറ്റുമതിയുടെ 50% ചൈനയും, 36% ഇന്ത്യയും, 6% തുർക്കിയും, 5% യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും വാങ്ങിയതായി CREA അറിയിച്ചു.
റഷ്യൻ ഇന്ധനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു
റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന എണ്ണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം 2026 ജനുവരി 21-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, റഷ്യൻ ക്രൂഡ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന റിഫൈനറികളിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് എണ്ണ ഉൽപ്പന്ന കയറ്റുമതികൾ മേയ് മാസത്തിൽ യൂറോപ്യൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഇറക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
CREA-യുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യ, തുർക്കി, ബ്രൂണെ, ജോർജിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ റിഫൈനറികൾ മേയ് മാസത്തിൽ 641 ദശലക്ഷം യൂറോ മൂല്യമുള്ള എണ്ണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (174 ദശലക്ഷം യൂറോ), ആസ്ട്രേലിയ (275 ദശലക്ഷം യൂറോ), യു.എസ് (147 ദശലക്ഷം യൂറോ), ന്യൂസിലാൻഡ് (45 ദശലക്ഷം യൂറോ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ 214 ദശലക്ഷം യൂറോ മൂല്യമുള്ളവ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്ന് തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്തതാണെന്ന് CREA വിലയിരുത്തുന്നു.
യു.എസിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി പ്രധാനമായും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ജാംനഗർ റിഫൈനറി, തുർക്കിയുടെ സോകാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റാർ റിഫൈനറി, തുപ്രാസ് ഇസ്മിത് റിഫൈനറി എന്നിവയിൽ നിന്നാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന് മുൻപുള്ള മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ, സ്റ്റാർ റിഫൈനറിയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ 39 ശതമാനവും ജാംനഗർ റിഫൈനറിയുടെ 15 ശതമാനവും റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് എത്തിയതെന്നും CREA വ്യക്തമാക്കി.
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