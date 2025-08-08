Begin typing your search above and press return to search.
    മഴയിൽ കുടുങ്ങി റബർ കർഷകർ

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ ടാ​പി​ങ് നി​ല​ച്ച റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ട​മു​റി​യാ​തെ പെ​യ്യു​ന്ന ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ ടാ​പി​ങ് നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി റ​ബ​ർ ക​ർ​ഷ​ക​ർ. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വി​ല ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ടാ​പി​ങ് ന​ട​ക്കാ​ത്ത​ത്​ ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ​യും ഒ​രു പോ​ലെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി.

    മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ടാ​പി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ മ​ര​ത്തി​ന് പ​ട്ട​മ​ര​പ്പ് രോ​ഗം കൂ​ടു​ന്ന​താ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ റെ​യി​ൻ ഗാ​ർ​ഡ് ഇ​ട​ൽ, കാ​ട് തെ​ളി​ക്ക​ൽ, വ​ള​മി​ട​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കും ചെ​ല​വേ​റി. മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ഇ​ല കൊ​ഴി​ച്ചി​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. മു​മ്പ്​ ഒ​രു ത​വ​ണ ഇ​ല കൊ​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന സ്ഥാ​ന​ത്ത് മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് മൂ​ന്നും നാ​ലും ത​വ​ണ കൊ​ഴി​യു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

    മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ല കി​ളി​ർ​ക്കാ​ൻ താ​മ​സ​വും നേ​രി​ടു​ന്നു. ഇ​തെ​ല്ലാം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ധി​ക മ​ഴ​മൂ​ലം വേ​റെ ജോ​ലി ക​ണ്ടു പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ടാ​പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ.

    മാ​സം ശ​രാ​ശ​രി 15 ദി​വ​സം ടാ​പി​ങ് ന​ട​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ മൂ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​ത്ര​യും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്കി​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് പോ​ലും ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ ടാ​പി​ങ്​ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. തോ​രാ​തെ പെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ​യി​ൽ റെ​യി​ൻ ഗാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് ചോ​ർ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​താ​യും ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    സാ​ധാ​ര​ണ ജൂ​ൺ ആ​ദ്യം എ​ത്തു​ന്ന മ​ഴ ഇ​ത്ത​വ​ണ മെ​യ് ആ​ദ്യം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് റെ​യി​ൻ ഗാ​ർ​ഡ് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ​യും ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ക​ച്ച​വ​ടം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണു കാ​ര​ണം. ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ റെ​യി​ൻ ഗാ​ർ​ഡ്, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്ക്, പ​ശ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ല​ക്ഷ​ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:Kottayam NewsRubber FarmersFarmers crisisHeavy Rain
