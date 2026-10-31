90 രൂപയുടെ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1.42 ലക്ഷം!; കേരളത്തിലെ സ്വർണവില ചരിത്രമറിയാം...text_fields
1956 നവംബർ ഒന്നിന് കേരളം രൂപീകൃതമായപ്പോൾ മുതൽ ഇന്നുവരെ, കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വളർച്ചക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച മേഖലയാണ് സ്വർണവ്യാപാരം. ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ സ്വർണവ്യാപാര മേഖല കൈവരിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വിസ്മയകരമാണ്.
ഒരു കാലത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ വളരെ ചെറിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യവും ആഡംബരവുമായിരുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും വിവാഹങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും നിക്ഷേപങ്ങളിലും സ്വർണം അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സ്വർണം കുറച്ചുപേർക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായിരുന്ന കാലത്തുനിന്ന് കേരളം മുഴുവൻ സ്വർണ ഉപഭോക്താക്കളുള്ള വലിയൊരു വിപണിയായി മാറിയ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമാണിത്.
നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ കാലത്തുനിന്ന് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരത്തിലേക്ക്
1960കളിലെ സ്വർണവ്യാപാരം ഇന്നത്തേതുപോലെ ലളിതമായിരുന്നില്ല. 14 കാരറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറഞ്ഞ കാരറ്റ് ആഭരണങ്ങളുടെ നിർമാണവും വ്യാപാരവും സെൻട്രൽ എക്സൈസിന്റെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും സങ്കീർണമായ നിയമനടപടികൾക്കും വിധേയമായിരുന്നു. എക്സൈസ് രാജ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നിയന്ത്രണസംവിധാനം വ്യാപാരികൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. സ്വർണത്തിന്റെ കൈവശം, നിർമാണം, വിതരണം, വിൽപന തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു.
പിന്നീട് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ പലതും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും സ്വർണവ്യാപാര മേഖല കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമാകുകയും ചെയ്തു. അതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് പുതിയ വ്യാപാരികൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നു. ചെറുകിട പരമ്പരാഗത കടകളിൽനിന്ന് ആധുനിക ഷോറൂമുകളിലേക്കുള്ള വളർച്ചക്ക് ഇത് വഴിയൊരുക്കി. കേരളത്തിന്റെ വ്യാപാരചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അത്.
ആഭരണങ്ങളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം
ഒരുകാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ തനതായ പരമ്പരാഗത ആഭരണങ്ങളായിരുന്നു വിപണിയുടെ മുഖമുദ്ര. പിന്നീട് കാലത്തിനും തലമുറകൾക്കും അനുസരിച്ച് ആഭരണങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും നിർമാണത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. രാജകീയ പരമ്പരാഗത ഡിസൈനുകളിൽനിന്ന് ലോകോത്തര ഫാഷൻ ഡിസൈനുകളിലേക്ക്, ഭാരമേറിയ ആഭരണങ്ങളിൽനിന്ന് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആഭരണങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ ആഭരണവിപണി വളർന്നു. ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾ, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ, നൂതന ഡിസൈനുകൾ, മെഷീൻ നിർമാണം, കൃത്യതയാർന്ന ഫിനിഷിങ് എന്നിവ കേരളത്തിലെ സ്വർണവ്യാപാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
കുറഞ്ഞ കാരറ്റുകളിൽനിന്നു 916 HUID നിലവാരത്തിലേക്ക്
സ്വർണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായത്. കുറഞ്ഞ കാരറ്റ് ആഭരണങ്ങളിൽനിന്ന് 22 കാരറ്റ് 916 പരിശുദ്ധിയുള്ള ഹാൾമാർക്ക് ആഭരണങ്ങളിലേക്കും ആറക്ക HUID തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനത്തിലേക്കും വ്യാപാരം വളർന്നു. ഉപഭോക്താവിന്റെ വിശ്വാസവും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഹാൾമാർക്കിങ് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഇന്ന് സ്വർണാഭരണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി തിരിച്ചറിയാനും അതിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാനും ഉപഭോക്താവിന് കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്.
ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിൽ റെക്കോഡ് വിലവർധന
കേരളത്തിന്റെ 70 വർഷത്തെ സ്വർണവ്യാപാര ചരിത്രത്തിൽ എടുത്തുപറയേണ്ട മറ്റൊരു വിസ്മയകരമായ അധ്യായമാണ് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ അഭൂതപൂർവമായ വർധന. മറ്റനേകം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിലവർധനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ സ്വർണം കൈവരിച്ച വിലവർധന അത്യപൂർവമാണ്. 1956ൽ 10 ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില ഏകദേശം 90 രൂപയായിരുന്നു. 2026 ഒക്ടോബർ 31ലെ വിപണിനിരക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ 10 ഗ്രാമിന് ഏകദേശം 1,42100 രൂപയാണ് വില. അതായത്, ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ സ്വർണവില ഏകദേശം 1,566 മടങ്ങായി ഉയർന്നു. 1956ൽ 10 ഗ്രാം സ്വർണം വാങ്ങാൻ ചെലവായിരുന്ന തുകക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമിന്റെ നൂറിലൊരംശം പോലും വാങ്ങാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് പണത്തിന്റെ വാങ്ങൽശേഷി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ഡോളറിന്റെ മൂല്യം, രൂപയുടെ വിനിമയനിരക്ക്, പണപ്പെരുപ്പം, കേന്ദ്രബാങ്കുകളുടെ സ്വർണശേഖരം, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ നിരന്തരം സ്വാധീനിച്ചു. വില കുതിച്ചുയർന്നിട്ടും കേരളീയരുടെ സ്വർണത്തോടുള്ള താൽപര്യം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച്, ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങൽശേഷിക്കും അഭിരുചികൾക്കും അനുസരിച്ച് ആഭരണങ്ങളുടെ ഭാരത്തിലും ഡിസൈനുകളിലും വാങ്ങൽരീതികളിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഭാരമേറിയ ആഭരണങ്ങളിൽനിന്ന് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആഭരണങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന് സ്വർണവിലയിലെ വർധനയും പ്രധാന കാരണമായി.
ഒരുകാലത്ത് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മാത്രം സ്വർണത്തെ കണ്ടിരുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ ഇന്ന് സമ്പാദ്യത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയുടെയും നിക്ഷേപത്തിന്റെയും ഭാഗമായി സ്വർണത്തെ കാണുന്നു.
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം
ചെറുകിട കുടുംബവ്യാപാരമായി ആരംഭിച്ച സ്വർണവ്യാപാരം ഇന്ന് നിർമാണം, മൊത്തവ്യാപാരം, റീട്ടെയിൽ, ഡിസൈനിങ്, തൊഴിലാളികൾ, ഗതാഗതം, ബാങ്കിങ് തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ശൃംഖലയായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഉപജീവനത്തിന് ഈ മേഖല താങ്ങായി നിൽക്കുന്നു.
കേരളത്തിന്റെ ഓരോ ജില്ലയിലും നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും സ്വർണവ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് സജീവമാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഡിസൈനുകളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും കേരളത്തിന്റെ വിപണിയിലെത്തുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ ആഭരണവ്യാപാരവും ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായി മാറുകയാണ്.
ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ...
നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ കാലം കണ്ടു. നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾ കണ്ടു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച കണ്ടു. ഉപഭോക്തൃ അഭിരുചികളുടെ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു. വിലയിലെ ചരിത്രപരമായ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് പുതിയ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി കേരളത്തിന്റെ 70 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വർണവ്യാപാരത്തിനും അതിന്റേതായ ഒരു സുവർണ അധ്യായമുണ്ട്. ഈ വളർച്ചക്ക് പിന്നിൽ തലമുറകളായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത വ്യാപാരികളും സ്വർണപ്പണിക്കാരും ജീവനക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളുമുണ്ട്.
ഇനി ലക്ഷ്യം അടുത്ത തലമുറയുടെ സ്വർണവ്യാപാരമാണ്. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ആഗോള വിപണി, ആധുനിക അക്കൗണ്ടിങ്, സുതാര്യമായ വ്യാപാരം എന്നിവയിലൂടെ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഭാവിയിലേക്കാണ് ഈ മേഖല നീങ്ങേണ്ടത്.
(സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ -KGSMA)