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    സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം, ഇടിവിന് പിന്നാലെ നേരിയ വർധന; വെള്ളിവില കുറഞ്ഞു

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    സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം, ഇടിവിന് പിന്നാലെ നേരിയ വർധന; വെള്ളിവില കുറഞ്ഞു
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    കൊച്ചി: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് ചാഞ്ചാട്ടത്തിന്റെ ദിവസം. രാവിലെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന വിപണി അൽപ സമയത്തിന് ശേഷം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞുവെങ്കിലും പിന്നാലെ തിരുത്തൽ വരുത്തി നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 1,05,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13150 രൂപയമാണ് നിലവിലെ വില. യഥാക്രമം 80 രൂപയും 10 രൂപയുമാണ് ഒടുവിൽ വർധിച്ചത്.

    ഇന്നലെ പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 2360 രൂപയോളം വർധിച്ച് 1,07,080 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത്. തുടർച്ചയായ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വർധനവി​നൊടുവിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മാറ്റമില്ലാതെ ഇതേ വിലയിൽ തുടർന്നു. എന്നാൽ, അൽപസമയത്തിന് ശേഷം വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. പവന് 1960 രൂപയും ഗ്രാമിന് 245 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,140 രൂപയും പവന് 1,05,120 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഇതിൽനിന്നാണ് ഇപ്പാൾ ചെറിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

    ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്ന ധൻതേരാസ് ദിനമായ ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിലെ ഈ കുറവ് ആഭരണ പ്രേമികൾക്ക് ആശ്വാസമാണെങ്കിലും നിക്ഷേപകർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്.

    അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 56.58 ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 4,046.68 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 1.38 ശതമാനമാണ് ഇടിഞ്ഞത്. വെള്ളി വില ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 205 രൂപയായി.

    നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,01,840

    02: 1,02,200

    03. 1,02,400

    04. 1,02,600 (morning)

    04. 1,04,720

    05. 1,07,080

    06. 1,07,080

    06. 1,05,120

    06. 1,05,200

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    19: 1,07,920 (രാവിലെ)

    19: 1,07,120 (ഉച്ച)

    20: 1,07,120

    21: 1,07,120

    22: 1,05,880

    23: 1,04,480

    24: 1,04,480

    25: 1,04,680

    26: 1,04,680

    27: 1,05,080

    28: 1,05,560

    29: 1,05,560

    30: 1,04,320

    31: 1,01,840

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    News Summary - Gold rises slightly after fall, silver drops
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