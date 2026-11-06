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    തിരിച്ചിറങ്ങി സ്വർണ വില; പവന് 1960 രൂപ കുറഞ്ഞു

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    https://www.madhyamam.com/tags/gold-rate
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    കൊച്ചി: തുടർച്ചയായ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വർധനവി​നൊടുവിൽ തിരിച്ചിറങ്ങി സ്വർണ വില. ഇന്ന് പവന് 1960 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 245 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,140 രൂപയിലും പവന് 1,05,120 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

    രാവിലെ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

    ഇന്നലെ പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 2360 രൂപയോളം വർധിച്ച് 1,07,080 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത്.

    ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്ന ധൻതേരാസ് ദിനമായ ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിലെ ഈ കുറവ് ആഭരണ പ്രേമികൾക്ക് ആശ്വാസമാണെങ്കിലും നിക്ഷേപകർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്.

    നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,01,840

    02: 1,02,200

    03. 1,02,400

    04. 1,02,600 (morning)

    04. 1,04,720

    05. 1,07,080

    06. 1,05,120

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    19: 1,07,920 (രാവിലെ)

    19: 1,07,120 (ഉച്ച)

    20: 1,07,120

    21: 1,07,120

    22: 1,05,880

    23: 1,04,480

    24: 1,04,480

    25: 1,04,680

    26: 1,04,680

    27: 1,05,080

    28: 1,05,560

    29: 1,05,560

    30: 1,04,320

    31: 1,01,840

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