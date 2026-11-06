തിരിച്ചിറങ്ങി സ്വർണ വില; പവന് 1960 രൂപ കുറഞ്ഞു

തിരിച്ചിറങ്ങി സ്വർണ വില; പവന് 1960 രൂപ കുറഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: തുടർച്ചയായ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വർധനവിനൊടുവിൽ തിരിച്ചിറങ്ങി സ്വർണ വില. ഇന്ന് പവന് 1960 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 245 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,140 രൂപയിലും പവന് 1,05,120 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
രാവിലെ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ഇന്നലെ പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 2360 രൂപയോളം വർധിച്ച് 1,07,080 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത്.
ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്ന ധൻതേരാസ് ദിനമായ ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിലെ ഈ കുറവ് ആഭരണ പ്രേമികൾക്ക് ആശ്വാസമാണെങ്കിലും നിക്ഷേപകർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080
06. 1,05,120
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840