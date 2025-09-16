Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightസ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ്,...
    Market
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 10:46 AM IST

    സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ്, വീണ്ടും സർവകാല റെക്കോഡ്! ഒറ്റദിവസത്തിനിടെ പവന് കൂടിയത് 640 രൂപ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ്, വീണ്ടും സർവകാല റെക്കോഡ്! ഒറ്റദിവസത്തിനിടെ പവന് കൂടിയത് 640 രൂപ
    cancel

    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്ന് പുതിയ റെക്കോഡിലെത്തി. 22 കാരറ്റ് (916) സ്വർണം ഗ്രാമിന് 80 രൂപ കൂടി 10,260 രൂപയിലും പവന് 640 രൂപ കൂടി 82,080 രൂപയിലുമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വിൽപന നടക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും പരവന് 80 രൂപയും കുറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വില ഉയർന്നത്. 18 കാരറ്റിന് ഗ്രാമിന് 8425, 14 കാരറ്റ് 6560, 9 കാരറ്റ് 4320 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് വില. വെള്ളി ഗ്രാമിന് രണ്ട് രൂപ കൂടി 137 രൂപയിലാണ് വിൽപന നടക്കുന്നത്.

    ശനിയാഴ്ച സ്വർണവില 10 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 81,520 രൂപയായിരുന്നു വില. ഞായറാഴ്ചയും ഇതേ വില തുടർന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വർധിച്ച് 10,200 രൂപയിരുന്നു. പവന് 560 രൂപ കൂടി 81,600 രൂപയായി. 2025 അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും മൂന്ന് തവണ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ കുറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രവചനത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ് ഇതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പലിശനിരക്ക് കുറക്കൽ മുന്നിൽ കണ്ട് ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വില ഉയരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ്.

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില

    1- 77,640 (Lowest of Month)

    2- 77800

    3- 78440

    4- 78360

    5- 78920

    6-. 79,560

    7- 79,560

    8- 79,880

    9- 80880

    10- 81,040

    11- 81040

    12- 81,600

    13- 81520

    14- 81520

    15- 81,440

    16- 82,080 (Highest of Month)

    ആഗസ്റ്റിലെ സ്വർണവില

    1- 73,200 (Lowest of Month)

    2- 74320

    3- 74320

    4- 74360

    5- 74960

    6- 75040

    7- 75200

    8- 75760

    9- 75560

    10- 75560

    11- 75000

    12- 74360

    13- 74320

    14- 74320

    15- 74240

    16- 74200

    17- 74200

    18- 74200

    19- 73880

    20- 73440

    21- 73840

    22- 73720

    23- 74520

    24- 74520

    25- 74440

    26- 74840

    27- 75120

    28- 75240

    29- 75760

    30- 76,960 (Highest of Month)

    31- 76,960

    ജൂലൈയിലെ സ്വർണവില

    1- 72160

    2- 72520

    3- 72840

    4- 72400

    5- 72480

    6- 72480

    7- 72080

    8- 72480

    9- 72,000

    10- 72160

    11- 72600

    12- 73120

    13- 73120

    14- 73240

    15- 73160

    16- 72800

    17- 72840

    18- 72880

    18- 73200

    19- 73360

    20- 73360

    21- 73440

    22- 74280

    23-. 75,040

    24- 74040

    25- 73680

    26 - 73280

    27- 73280

    28- 73280

    29- 73200

    30- 73680

    31- 73360

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gold Rate
    News Summary - Gold rate touches new record
    Similar News
    Next Story
    X