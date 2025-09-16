സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ്, വീണ്ടും സർവകാല റെക്കോഡ്! ഒറ്റദിവസത്തിനിടെ പവന് കൂടിയത് 640 രൂപ

സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ്, വീണ്ടും സർവകാല റെക്കോഡ്! ഒറ്റദിവസത്തിനിടെ പവന് കൂടിയത് 640 രൂപtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്ന് പുതിയ റെക്കോഡിലെത്തി. 22 കാരറ്റ് (916) സ്വർണം ഗ്രാമിന് 80 രൂപ കൂടി 10,260 രൂപയിലും പവന് 640 രൂപ കൂടി 82,080 രൂപയിലുമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വിൽപന നടക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും പരവന് 80 രൂപയും കുറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വില ഉയർന്നത്. 18 കാരറ്റിന് ഗ്രാമിന് 8425, 14 കാരറ്റ് 6560, 9 കാരറ്റ് 4320 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് വില. വെള്ളി ഗ്രാമിന് രണ്ട് രൂപ കൂടി 137 രൂപയിലാണ് വിൽപന നടക്കുന്നത്.
ശനിയാഴ്ച സ്വർണവില 10 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 81,520 രൂപയായിരുന്നു വില. ഞായറാഴ്ചയും ഇതേ വില തുടർന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വർധിച്ച് 10,200 രൂപയിരുന്നു. പവന് 560 രൂപ കൂടി 81,600 രൂപയായി. 2025 അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും മൂന്ന് തവണ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ കുറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രവചനത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ് ഇതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പലിശനിരക്ക് കുറക്കൽ മുന്നിൽ കണ്ട് ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വില ഉയരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ്.
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില
1- 77,640 (Lowest of Month)
2- 77800
3- 78440
4- 78360
5- 78920
6-. 79,560
7- 79,560
8- 79,880
9- 80880
10- 81,040
11- 81040
12- 81,600
13- 81520
14- 81520
15- 81,440
16- 82,080 (Highest of Month)
ആഗസ്റ്റിലെ സ്വർണവില
1- 73,200 (Lowest of Month)
2- 74320
3- 74320
4- 74360
5- 74960
6- 75040
7- 75200
8- 75760
9- 75560
10- 75560
11- 75000
12- 74360
13- 74320
14- 74320
15- 74240
16- 74200
17- 74200
18- 74200
19- 73880
20- 73440
21- 73840
22- 73720
23- 74520
24- 74520
25- 74440
26- 74840
27- 75120
28- 75240
29- 75760
30- 76,960 (Highest of Month)
31- 76,960
ജൂലൈയിലെ സ്വർണവില
1- 72160
2- 72520
3- 72840
4- 72400
5- 72480
6- 72480
7- 72080
8- 72480
9- 72,000
10- 72160
11- 72600
12- 73120
13- 73120
14- 73240
15- 73160
16- 72800
17- 72840
18- 72880
18- 73200
19- 73360
20- 73360
21- 73440
22- 74280
23-. 75,040
24- 74040
25- 73680
26 - 73280
27- 73280
28- 73280
29- 73200
30- 73680
31- 73360
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register