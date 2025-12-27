Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightകുതിപ്പ് തുടർന്ന്...
    Market
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 9:57 AM IST

    കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില, പവന് 880 രൂപ കൂടി; സർവകാല റെക്കോഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില, പവന് 880 രൂപ കൂടി; സർവകാല റെക്കോഡ്
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. തുടർച്ചയായ ഏഴാം ദിവസവും വില ഉയർന്നതോടെ എക്കാലത്തേയും കൂടിയ വിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച 22 കാരറ്റ് (916) സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 110 രൂപ കൂടി 12,945 രൂപയും, പവന് 880 രൂപ കൂടി 1,03,560 രൂപയുമാണ് വില. വെള്ളിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 70 രൂപയും പവന് 560 രൂപയും വർധിച്ചിരുന്നു. 18 കാരറ്റിന് ഗ്രാമിന് 90 രൂപ കൂടി 10,502 രൂപയിലെത്തി. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 250 രൂപക്കാണ് വിൽപ്പന പുരോഗമിക്കുന്നത്.

    ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് ട്രോയ് ഔൺസിന് 4500 ഡോളർ കടന്നു. 4,534.16 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ വില. 54.63 ഡോളറാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. 1.22 ശതമാനമാണ് വർധന. ആഗോളവിപണിയിൽ ഈ വർഷം മാത്രം 71 ശതമാനം വർധനവാണ് സ്വർണ വിലയിലുണ്ടായത്. ആഗോള രാഷ്ട്രീയസംഘർഷങ്ങൾക്കൊപ്പം യു.എസ് കേന്ദ്രബാങ്ക് പലിശനിരക്ക് കുറച്ചതും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്രബാങ്കുകൾ കൂട്ടത്തോടെ സ്വർണം വാങ്ങി കൂട്ടുന്നതും വിപണിയിൽ വില ഉയരുന്നതിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.

    ഡിസംബറിലെ സ്വർണവില

    1. 95,680 രൂപ

    2. 95,480 രൂപ (രാവിലെ), ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 95,240 രൂപ

    3. 95,760 രൂപ

    4. 95,600 രൂപ

    5. 95,280 രൂപ (രാവിലെ), ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 95,840 രൂപ

    6.95440 രൂപ

    7.95440 രൂപ

    8.95640 രൂപ

    9. 95400 രൂപ (രാവിലെ)

    9- 94,920 രൂപ (ഉച്ചക്ക്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില)

    10- 95,560 രൂപ

    11-95480 രൂപ (രാവിലെ), 95880 രൂപ (ഉച്ചക്ക്)

    12. 97280 രൂപ (രാവിലെ), 97,680 രൂപ (ഉച്ചക്ക്)

    15- 98,800 രൂപ (രാവിലെ), 99,280 രൂപ (ഉച്ചക്ക്)

    16. 98,160 രൂപ

    17. 98,640 രൂപ

    18. 98,880 രൂപ

    19. 98,400 രൂപ

    20. 98,400 രൂപ

    21. 98,400 രൂപ

    22. 99200 രൂപ (രാവിലെ), 99840 രൂപ (ഉച്ച)

    23. 101600 രൂപ

    24. 101880 രൂപ

    25. 1,02,120 രൂപ

    26. 1,02,680 രൂപ

    27. 1,03,560 രൂപ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Market newsGold RateLatest NewsGold Price
    News Summary - Gold rate touches new all time record
    Similar News
    Next Story
    X