Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും...
    Market
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 2:40 PM IST

    ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്വർണവില താഴേക്ക്; വെള്ളിക്കും ഇടിവ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്വർണവില താഴേക്ക്; വെള്ളിക്കും ഇടിവ്
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്. 22 കാരറ്റ് (916) സ്വർണം ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,905 ആയി. പവന് 95,240 രൂപയാണ് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വിപണിവില. ഇന്ന് രാവിലെ ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ ഒറ്റദിവസം ആകെ ഗ്രാമിന് 55 രൂപയും പവന് 440 രൂപയുമാണ് ഇടിഞ്ഞത്. 18 കാരറ്റിന് 9,790, 14 കാരറ്റ് -7,625, 9 കാരറ്റ് -4,920 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമിന്‍റെ വില.

    ഒക്ടോബര്‍ 17ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 97,360 രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വകാല റെക്കോഡ്. ഇതിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് നേരിയ തോതിൽ വില താഴ്ന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കൂടി 11,960 രൂപയായി ഉയർന്നിരുന്നു. ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനമാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഔൺസിന് 31 ഡോളർ ഇടിഞ്ഞ് 4,210 ഡോളറിലെത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വെള്ളിയുടെ വില 2.5 ശതമാനവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

    ഡിസംബറിലെ സ്വർണവില

    1. 95,680 രൂപ

    2. 95,480 രൂപ (രാവിലെ), ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 95,240 രൂപ

    നവംബറിലെ സ്വർണവില

    1. 90,200 രൂപ

    2. 90,200 രൂപ

    3. 90,320 രൂപ

    4 .89800 രൂപ

    5. 89,080 രൂപ (Lowest of Month)

    6.89400 രൂപ (രാവിലെ), 89880 രൂപ (വൈകുന്നേരം)

    7. 89480 രൂപ

    8, 89480 രൂപ

    9. 89480 രൂപ

    10.90360 രാവിലെ)

    10. 90800 (വൈകുന്നേരം)

    11. 92,600 രൂപ (രാവിലെ), 92280 (വൈകുന്നേരം)

    12. 92,040 രൂപ

    13. 93720 രൂപ (രാവിലെ), 94,320 (ഉച്ച Highest of Month)

    14. 93,760 രൂപ (രാവിലെ), 93,160 രൂപ (ഉച്ച)

    15. 91,720 രൂപ

    16. 91,720 രൂപ

    17. 91,640 രൂപ (രാവിലെ), 91,960 രൂപ (ഉച്ച)

    18. 90,680 രൂപ

    19. 91,560 രൂപ

    20. 91,440 രൂപ (രാവിലെ), 91,120(വൈകുന്നേരം)

    21. 90,920 രൂപ (രാവിലെ) 91,280 രൂപ (ഉച്ച)

    22. 92280 രൂപ

    24. 91,760 രൂപ

    25. 93,160 രൂപ

    26. 93,800 രൂപ

    27. 93,680 രൂപ

    28. 94200 രൂപ

    29. 95200 രൂപ

    30. 95200 രൂപ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Business NewsMarket newsGold RateGold Price
    News Summary - Gold rate falls 2nd time on same day
    Similar News
    Next Story
    X