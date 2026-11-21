സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; 10 മാസത്തിനിടെ പവന് കുറഞ്ഞത് 40,000നടുത്ത്text_fields
കൊച്ചി: സ്വർണം വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമേകി വീണ്ടും വിലയിടിഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,465 രൂപയും പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 91720 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഇന്നലെ വൻ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 3760 രൂപ കുറഞ്ഞ് 92,080 രൂപയായിരുന്നു.
ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില ഉയർന്നതോടെ കേരള വിപണിയിലും തിരിച്ചു കയറുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് വിപരീതമായി അന്തരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വീണ്ടും വില ഇടിയുകയും ഔൺസിന് 3524.8 ഡോളറിന് വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ഔൺസിന് 150 ഡോളർ നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി 1 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ തന്നെ വില തുടരുന്നതിനാൽ ഇനിയും കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ. എന്നാൽ നിക്ഷേപകർക്കും വിൽക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും ഈ വിലക്കയറ്റം ശുഭവാർത്തയല്ല. ഈ വർഷം ജനുവരി 29ന് 1,31,160 രൂപ വരെ വില ഉണ്ടായിരുന്ന സർണത്തിന് 10 മാസം കൊണ്ട് 31,560 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080
06. 1,07,080
06. 1,05,120
06. 1,05,200
07. 1,05,280
09. 1,06,040
10. 1,05,680 (രാവിലെ)
10. 1,04,640 (വൈകീട്ട്)
11. 1,04,120
12. 1,02,520
13. 1,01,560 (രാവിലെ)
13. 1,00720 (വൈകീട്ട്)
14. 1,00,920
15. 1,00,920
16. 1,00,320
17. 99,760
18. 99,760
19. 95,840
20. 92, 080
21.91720
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840