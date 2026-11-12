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Madhyamam
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    സ്വർണം വീണ്ടും കൂപ്പു കുത്തി

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    സ്വർണം വീണ്ടും കൂപ്പു കുത്തി
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    കൊച്ചി: സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വൻ ഇടിവ്. ഗ്രാമിന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,815 രൂപയും പവന് 1600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,02,520 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഇന്നലെ സമീപ കാലത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. പവന് 520 രൂപയും ഗ്രാമിന് 65 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വില.

    അതേ സമയം, ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ടു തവണയായി പവന് 1400 രൂപയാണ് സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. ഈ ആഴ്ച തുടക്കത്തിൽ വൻ ഇടിവിനു ശേഷം തൂടർച്ചയായ മൂന്നു ദിവസം സ്വർണ വില കൂടിയിരുന്നു.

    യു.എസ്-ഇറാൻ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, യു.എസ് ഫെഡറൽ റിസർവിന്‍റെ പലിശ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവ കാരണം സ്വർണ, വെള്ളി വിലകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉലച്ചിലുകൾ തുടരുകയാണ്.

    നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,01,840

    02: 1,02,200

    03. 1,02,400

    04. 1,02,600 (morning)

    04. 1,04,720

    05. 1,07,080

    06. 1,07,080

    06. 1,05,120

    06. 1,05,200

    07. 1,05,280

    09. 1,06,040

    10. 1,05,680 (രാവിലെ)

    10. 1,04,640 (വൈകീട്ട്)

    11. 1,04,120

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    19: 1,07,920 (രാവിലെ)

    19: 1,07,120 (ഉച്ച)

    20: 1,07,120

    21: 1,07,120

    22: 1,05,880

    23: 1,04,480

    24: 1,04,480

    25: 1,04,680

    26: 1,04,680

    27: 1,05,080

    28: 1,05,560

    29: 1,05,560

    30: 1,04,320

    31: 1,01,840

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