സ്വർണം വീണ്ടും കൂപ്പു കുത്തി

സ്വർണം വീണ്ടും കൂപ്പു കുത്തിtext_fields
കൊച്ചി: സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വൻ ഇടിവ്. ഗ്രാമിന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,815 രൂപയും പവന് 1600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,02,520 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഇന്നലെ സമീപ കാലത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. പവന് 520 രൂപയും ഗ്രാമിന് 65 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വില.
അതേ സമയം, ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ടു തവണയായി പവന് 1400 രൂപയാണ് സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. ഈ ആഴ്ച തുടക്കത്തിൽ വൻ ഇടിവിനു ശേഷം തൂടർച്ചയായ മൂന്നു ദിവസം സ്വർണ വില കൂടിയിരുന്നു.
യു.എസ്-ഇറാൻ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, യു.എസ് ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ പലിശ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവ കാരണം സ്വർണ, വെള്ളി വിലകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉലച്ചിലുകൾ തുടരുകയാണ്.
നവംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,01,840
02: 1,02,200
03. 1,02,400
04. 1,02,600 (morning)
04. 1,04,720
05. 1,07,080
06. 1,07,080
06. 1,05,120
06. 1,05,200
07. 1,05,280
09. 1,06,040
10. 1,05,680 (രാവിലെ)
10. 1,04,640 (വൈകീട്ട്)
11. 1,04,120
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10: 1, 11,040
12: 1,107,20 (രാവിലെ)
12: 1,09,760 (ഉച്ച)
13: 1,09,480
14: 1,08,720
15: 1,08,120
16: 1,08,120
17. 1,08,280
18. 1,08,280
19: 1,08,560
19: 1,07,920 (രാവിലെ)
19: 1,07,120 (ഉച്ച)
20: 1,07,120
21: 1,07,120
22: 1,05,880
23: 1,04,480
24: 1,04,480
25: 1,04,680
26: 1,04,680
27: 1,05,080
28: 1,05,560
29: 1,05,560
30: 1,04,320
31: 1,01,840