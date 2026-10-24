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    തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് ശേഷം സ്വർണ വിലയിൽ വർധന

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    തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് ശേഷം സ്വർണ വിലയിൽ വർധന
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    കൊച്ചി: തുടർച്ചയായി ഇടിവിന് ശേഷം ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ വർധന. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർധിച്ച് 13,070 രൂപയും പവന് 1,04,560 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഇന്നലെ ഒറ്റയടിക്ക് 1400 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. 113 ദിവസത്തിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒക്ടോബർ 11ലെ 1,11,040 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.

    കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തുടർച്ചയായി അഞ്ചു തവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഇടിഞ്ഞത്. ജനുവരി 29നാണ് സ്വർണത്തിന് ഇത് വരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന്1,131,160 രൂപയായിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷമാണ് നിലവിൽ സ്വർണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    19: 1,07,920 (രാവിലെ)

    19: 1,07,120 (ഉച്ച)

    20: 1,07,120

    21: 1,07,120

    22: 1,05,880

    23: 1,04,480

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