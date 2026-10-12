സ്വർണം ഒറ്റയടിക്ക് 960 രൂപ കുറഞ്ഞു: ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ

സ്വർണം ഒറ്റയടിക്ക് 960 രൂപ കുറഞ്ഞു: ഇന്ന് രണ്ടാം തവണtext_fields
കൊച്ചി: സ്വർണ വിലയിൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 120 കുറഞ്ഞ് 13,720 രൂപയായി. പവന് 960 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,09,760 രൂപയായി. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 40 രൂപയും പവന് 320 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒക്ടോബർ 9ന് വില ഉയർന്ന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് പവന് 840 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520
10.1, 11,040
12.1,107,20(രാവിലെ)
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680
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