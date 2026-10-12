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Madhyamam
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    സ്വർണം ഒറ്റയടിക്ക് 960 രൂപ കുറഞ്ഞു: ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ

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    സ്വർണം ഒറ്റയടിക്ക് 960 രൂപ കുറഞ്ഞു: ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ
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    കൊച്ചി: സ്വർണ വിലയിൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 120 കുറഞ്ഞ് 13,720 രൂപയായി. പവന് 960 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,09,760 രൂപയായി. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 40 രൂപയും പവന് 320 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒക്ടോബർ 9ന് വില ഉയർന്ന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് പവന് 840 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10.1, 11,040

    12.1,107,20(രാവിലെ)

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):

    01: 1,15,080 (Morning)

    01: 1,13,720 (After noon)

    02: 1,11,480

    03: 1,13,920

    04: 1,14,880

    05: 1,13,520

    06: 1,13,520

    07: 1,13,040

    08: 1,13,920

    09: 1,13,160

    10: 1,14,040

    11: 1,12,120

    12: 1,14,040

    13: 1,13,240

    14: 1,13,000

    15: 1,12,320

    16: 1,12,520

    17: 1,12,080

    18: 1,13,240

    19: 1,14,280

    20: 1,14,280

    21: 1,14,160 (Morning)

    21: 1,13,360 (After noon)

    22: 1,13,480 (Morning)

    22: 1,12,440 (After noon)

    23: 1,13,080

    24: 1,11,960

    25: 1,12,080

    26: 1,11,960

    28: 1,10,120

    28: 1,09,320

    29: 1,09,120

    30: 1,09,680

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