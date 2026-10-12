സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു

സ്വർണ വില കുറഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,10,720ലെത്തി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13, 840 രൂപയാണ്. ശനിയാഴ്ച വ്യാപാരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമിന് 13,880 രൂപയും പവന് 1,11,040 രൂപയുമായിരുന്നു സ്വർണ വില.
യു.എസ് ഡോളർ, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇവയെല്ലാം സ്വർണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒക്ടോബർ 9നായിരുന്നു. പവന് 1,10,520 രൂപയായിരുന്നു ഇത്.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520 (Highest of Month)
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680
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