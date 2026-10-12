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Madhyamam
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    സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു

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    സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു
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    കൊച്ചി: സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,10,720ലെത്തി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13, 840 രൂപയാണ്. ശനിയാഴ്ച വ്യാപാരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമിന് 13,880 രൂപയും പവന് 1,11,040 രൂപയുമായിരുന്നു സ്വർണ വില.

    യു.എസ് ഡോളർ, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇവയെല്ലാം സ്വർണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒക്ടോബർ 9നായിരുന്നു. പവന് 1,10,520 രൂപയായിരുന്നു ഇത്.

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520 (Highest of Month)

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):

    01: 1,15,080 (Morning)

    01: 1,13,720 (After noon)

    02: 1,11,480

    03: 1,13,920

    04: 1,14,880

    05: 1,13,520

    06: 1,13,520

    07: 1,13,040

    08: 1,13,920

    09: 1,13,160

    10: 1,14,040

    11: 1,12,120

    12: 1,14,040

    13: 1,13,240

    14: 1,13,000

    15: 1,12,320

    16: 1,12,520

    17: 1,12,080

    18: 1,13,240

    19: 1,14,280

    20: 1,14,280

    21: 1,14,160 (Morning)

    21: 1,13,360 (After noon)

    22: 1,13,480 (Morning)

    22: 1,12,440 (After noon)

    23: 1,13,080

    24: 1,11,960

    25: 1,12,080

    26: 1,11,960

    28: 1,10,120

    28: 1,09,320

    29: 1,09,120

    30: 1,09,680

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