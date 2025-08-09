Begin typing your search above and press return to search.
    9 Aug 2025 10:26 AM IST
    9 Aug 2025 10:26 AM IST

    ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു

    Gold Rate
    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 200 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്. 75,560 രൂപയായാണ് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്. 9445 രൂപയായാണ് വില കുറഞ്ഞത്.

    അതേസമയം, സ്വർണത്തിന്റെ ഭാവിവിലകളിൽ വൻ വർധനയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്ക് 3,534.10 ഡോളറായാണ് ഉയർന്നത്. അതേസമയം, സ്​പോട്ട് ഗോൾഡിന്റെ വിലയിൽ ഇന്ന് വർധനവുണ്ടായിട്ടില്ല. ഔൺസിന് 3,396.8 ഡോളറായാണ് വില തുടരുന്നത്. ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ശതമാനം വില വർധനവുണ്ടായിരുന്നു.

    കേരളത്തിൽ സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നിരുന്നു. പവന്റെ വിലയിൽ 560 രൂപയുടെ വർധനയാണ് ഉണ്ടായത്. 75,760 രൂപയായാണ് പവന്റെ വില ഉയർന്നത്. ഗ്രാമിന്റെ വില 70 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. 9470 രൂപയായാണ് വില ഉയർന്നത്. അതേസമയം, ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

    ഡോണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ തീരുവ വർധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ക്രമാനുഗതമായി സ്വർണവില വർധിച്ചിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് വില കുറയുന്നത്. നേ​ര​ത്തേ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 25 ശ​ത​മാ​നം പ​ക​ര​ച്ചു​ങ്ക​ത്തി​നു പു​റ​മേ, റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു പി​ഴ​യാ​യി 25 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടി അ​ധി​ക തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തു​ന്ന എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രം​പ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചിരുന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് തീ​രു​മാ​നം ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും.

    Gold Rate Donald Trump Tariffs
