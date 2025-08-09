ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 200 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്. 75,560 രൂപയായാണ് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്. 9445 രൂപയായാണ് വില കുറഞ്ഞത്.
അതേസമയം, സ്വർണത്തിന്റെ ഭാവിവിലകളിൽ വൻ വർധനയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്ക് 3,534.10 ഡോളറായാണ് ഉയർന്നത്. അതേസമയം, സ്പോട്ട് ഗോൾഡിന്റെ വിലയിൽ ഇന്ന് വർധനവുണ്ടായിട്ടില്ല. ഔൺസിന് 3,396.8 ഡോളറായാണ് വില തുടരുന്നത്. ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ശതമാനം വില വർധനവുണ്ടായിരുന്നു.
കേരളത്തിൽ സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നിരുന്നു. പവന്റെ വിലയിൽ 560 രൂപയുടെ വർധനയാണ് ഉണ്ടായത്. 75,760 രൂപയായാണ് പവന്റെ വില ഉയർന്നത്. ഗ്രാമിന്റെ വില 70 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. 9470 രൂപയായാണ് വില ഉയർന്നത്. അതേസമയം, ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഡോണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ തീരുവ വർധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ക്രമാനുഗതമായി സ്വർണവില വർധിച്ചിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് വില കുറയുന്നത്. നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ച 25 ശതമാനം പകരച്ചുങ്കത്തിനു പുറമേ, റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനു പിഴയായി 25 ശതമാനം കൂടി അധിക തീരുവ ചുമത്തുന്ന എക്സിക്യുട്ടിവ് ഉത്തരവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്ക് തീരുമാനം കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും.
